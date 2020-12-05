恒指競價時段拗升逾百點 分析：突破還看疫苗成效

國指收報10,624點，升0.36%；科指收報7952點，升0.16%。北水通過港股通淨流入54.91億元。換馬股表現方面，藍籌新貴美團（3690）獲大行唱好，升4.64%，不過百威（1876）及安踏（2020）分別下跌2.17%和1.78%；至於被剔出恒指的太古（0019）收報45.1元，升0.89%。換入科指的股份表現理想，祖龍娛樂（9990）升9.39%，明源雲（0909）升5.19%，而剔出恒騰網絡（0136）跌9.09%，網龍（0777）跌3.68%。

美團獲大行唱好升4.6%

美國公布將中海油（0883）列入國防部黑名單，昨跌3.9%為表現最差藍籌。同被制裁的中芯國際（0981）早市一度停牌，至中午復牌，全日下跌5.41%，中芯稱制裁對公司營運沒有影響。蒙牛（2319）昨升6.02%，為表現最佳藍籌，現代乳業（1117）上升10.79%，不過新納入國指的中國飛鶴（6186）則繼續自周初高位回吐，昨跌5.67%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指目前正在兩萬六水平整固，建基於經濟復蘇，繼續保持在高位，恒指出現黃金交叉機會很大。恒指現時等待突破，或至英國、俄羅斯等首批分發新冠病毒疫苗的國家，見到疫苗有成效，上升動力會更強。