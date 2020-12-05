匯控1個月升三成 高盛：料准派息股價再揚

料英倫銀行下周五撤派息禁令

今年3月英倫銀行跟隨歐洲中央銀行暫停銀行派息，高盛報告預料，歐洲中央銀行會在12月10日議息當天，公布銀行派息政策的最新決定，預料英倫銀行亦會隨後在公布金融穩定報告和金融政策委員會會議紀錄時，公布明年派息政策消息。

高盛認為，英倫銀行會按個別銀行今年的資本情况，決定是否可以派息，而匯控和渣打的普通股權一級資本比率較高，分別為15.4%和14.3%，均有過剩的資本，預計英倫銀行會批准兩者在明年派息。

高盛預期2020年度下半年恢復派息，金額會較暫停前為少，料匯控和渣打分別會派每股0.1美元和0.15美元，不過隨着宏觀經濟改善，兩行會再增加派息，料至2021和2022年度可分別派每股0.25美元和0.33美元。該行亦看好兩行可在2021年開始進行回購，料兩行可以各回購10億美元。

匯控跌穿海嘯價吸引投資者低吸，中國平安（2318）重新成為大股東，消除匯控會受中國制裁的疑慮後，股價表現相當亮麗，自9月的低位已上升58.86%。11月美國總統大選結果明朗化，加上多隻疫苗研發有突破進展，帶動資金輪換進入股價低殘的金融股，匯控11月至今累升36.29%，渣打更升達42.25%。

高盛認為，雖然兩行自低位升約五成，但仍維持「買入」評級，英倫銀行為派息開綠燈，令它們再次「適合投資」，若股息在2022年可回到2018年水平，料現股價仍有兩成升幅。該行上調匯控目標價由51元升至52元，渣打目標價由54元升至55元。

李聲揚：匯控最多再升一成

渣打昨日下跌0.2%，報50.5元。匯控升0.81%，收報43.75元，與該行宣布取消派息前，即3月31日收市價44.15元相當接近。環一證券研究董事李聲揚認為，匯控股價現時已反映了恢復派息的消息，市場亦預期即使恢復派息，股息也會較暫停前減少，因此要再向上升至50元以上，回補2月中後期的缺口會有難度，認為最多再升一成就差不多完結升勢。