星晨旅遊遭丹麥旅遊服務公司申清盤

根據星晨旅遊網頁，其於1971年成立，花樣年於2015年以2.2億元收購公司。資料顯示，公司在2018年、2019年以至今年首季均錄虧損，今年截至3月25日止虧損489.1萬元人民幣。花樣年解釋，今年3月25日完成出售星晨，以產生現金拓展其他業務，旅遊代理業務現已終止經營。星晨旅遊facebook專頁最新帖文是10月1日，網頁顯示公司共6間分店，其中旺角及沙田分店正常營業，其他暫停營業。

星晨的債權人為V.O.S Aps，其官方網頁顯示，該公司成立於哥本哈根，負責提供冰島、斯堪的納維亞半島（Scandinavia）等地旅遊團服務。

花樣年今年3月出售公司

今年7月香港老牌旅行社康泰旅行社曾被債權人Webport Limited入稟清盤，康泰當時指公司保持財務穩健，並獲股東全力支持，遭追討費用是資金轉帳時間延誤。另外，今年9月東怡旅遊及捷達假期遭東亞銀行入稟高等法院呈請清盤。