星晨旅遊遭丹麥旅遊服務公司申清盤

【明報專訊】再有旅行社陷入錢債糾紛。星晨旅遊於周四（3日）遭丹麥旅遊服務公司V.O.S Aps入稟高等法院申請清盤，案件將於明年3月10日審理。根據資料，內房股花樣年（1777）於2015年收購星晨旅遊，不過今年上半年集團以5014萬元人民幣，向從事旅遊代理獨立第三方出售星晨全部股權，較當初買入價折讓逾七成。
根據星晨旅遊網頁，其於1971年成立，花樣年於2015年以2.2億元收購公司。資料顯示，公司在2018年、2019年以至今年首季均錄虧損，今年截至3月25日止虧損489.1萬元人民幣。花樣年解釋，今年3月25日完成出售星晨，以產生現金拓展其他業務，旅遊代理業務現已終止經營。星晨旅遊facebook專頁最新帖文是10月1日，網頁顯示公司共6間分店，其中旺角及沙田分店正常營業，其他暫停營業。
星晨的債權人為V.O.S Aps，其官方網頁顯示，該公司成立於哥本哈根，負責提供冰島、斯堪的納維亞半島（Scandinavia）等地旅遊團服務。
花樣年今年3月出售公司
今年7月香港老牌旅行社康泰旅行社曾被債權人Webport Limited入稟清盤，康泰當時指公司保持財務穩健，並獲股東全力支持，遭追討費用是資金轉帳時間延誤。另外，今年9月東怡旅遊及捷達假期遭東亞銀行入稟高等法院呈請清盤。