航空業兩天削逾500職 中飛裁160人 飛機餐供應商炒近285員工 「保就業」結束後即開刀

明報記者 陳子凌

是次中飛服務裁員160人，約佔全體員工的17%，而今年4月該公司已在政府未推出保就業計劃前裁減200人。兩次裁員後，中飛服務累計已縮減近三分之一人手。除了裁員，中飛服務亦進行一系列成本減省計劃，包括管理層減薪至明年3月；全體員工明年凍薪；調整津貼及繼續實施自願無薪假安排至明年3月。

中飛：裁員是最後手段

中飛服務行政總裁Andreas Meisel表示，為應付疫情帶來的更多負擔，必須相應減少開支。公司一直審視所有可行方案，並盡一切可能保留員工，遺憾是裁員為公司持續發展及避免造成更大傷害的最後手段。

同一日，德國漢莎航空與國泰合營的漢莎天廚香港區公司亦宣布，將現時632名員工縮減約45%，即裁員近285人。漢莎天廚表示，疫情令公司陷入嚴峻困境，加上香港區最大客戶港龍航空已停運，可以預見整個市場難以在短期內復蘇，故在別無選擇下要裁員。公司表示，今次架構重整是十分艱巨的選擇，但可確保漢莎天廚在香港繼續保有市場佔有率，公司會在未來6個月繼續評估及推行更多節省開支、有利維持競爭力的措施，並對堅守崗位的員工表達感謝。

工會：應考慮復蘇後人手需求

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，昨日收到至少100名漢莎天廚員工求助，將協助受影響工友評估離職賠償是否合理及協助他們報讀課程轉行。他指保就業計劃結束令航空業前景更不樂觀，但業界請人不易，呼籲公司作裁員決定前，亦要考慮復蘇後的人手需求。

3公司共獲過億保就業資助

翻查紀錄，中飛服務及漢莎天廚均曾申請政府兩期保就業計劃。其中中飛服務共獲5568萬元補貼，承諾受薪僱員1092人；而漢莎天廚共獲3304萬元補貼，承諾受薪僱員618人。但保就業計劃期限結束後，兩間公司便隨即裁員。

國泰機場貴賓室外判商索迪斯前日裁員100人，索迪斯在首期保就業計劃中獲2500萬元補貼，承諾受薪人數1083人；但未見該公司在第二期計劃獲批名單中。