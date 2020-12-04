維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高

由於特色單位供應向來罕有，故價錢亦不菲。中原分行首席分區營業經理黃家全指，樓齡約20年的維港灣，位於9座頂層複式連天台單位，實用面積980方呎，採3房套房間隔，附連367方呎天台，望山景，以2258萬元成交，實呎23041元，成交價為屋苑今年新高。黃續指，該屋苑只有8個特色單位，而且極少放盤。原業主2010年2月1118萬元購入單位，持貨逾10年，帳面獲利1140萬元或逾1倍。

碧瑤灣連天台戶3300萬 同類兩年新高

同時，薄扶林老牌屋苑碧瑤灣，新近有連天台單位以3300萬元易手，創屋苑同類近兩年新高。

市場消息指，上述為碧瑤灣24座頂層連天台戶，實用面積1363方呎，連約1053方呎天台，3房間隔，以3300萬元連車位成交，實呎24,211元，成交價和呎價為屋苑同類面積單位近2年新高。

原業主於2004年5月以739萬元購入上址及車位，持貨逾16年，帳面獲利2561萬元或近3.5倍。

業主移民 577萬沽栢慧2房

此外，港區國安法實施以來，移民仍是熱話，二手市場亦接連錄得業主移民賣樓個案。中原分行分區營業經理陳思麗表示，天水圍栢慧豪廷新近錄得本月首宗成交，位於7座中層B室，實用面積510方呎，2房間隔，原業主打算移民下，上月中以620萬元放盤，經議價後，累減42.5萬元或7%，最終以577.5萬元成交，實呎11324元，貼近近月市價水平，買家為同屋苑租客。原業主2009年5月以149萬元一手購入，持貨逾11年，帳面獲利428.5萬元或2.9倍。