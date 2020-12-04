「藥房大王」撤辣前6738萬沽上水舖

資料顯示，謝少海2006年1月以1700萬元購入地舖，而他的家人則於2006年以167.5萬元購入閣樓，共涉資1867.5萬元，而謝少海2017年繼承閣樓業權，帳面獲利4870.5萬元，物業在14年間升值2.6倍。

曾華倩胞兄1.5億購中環商廈全層

商廈市場方面，土地註冊處顯示，中環干諾道中13至14號歐陸貿易中心低層全層，上月初政府「撤辣」前以1.5億元易手，以全層面積5,261方呎計，呎價28,512元，屬市價水平。買家為中卓醫療產品有限公司，公司董事為藝人曾華倩胞兄、被喻為「富貴醫生」的曾華德。原業主1997年以3800萬元購入物業，持貨23年，帳面大賺1.12億元或約2.9倍。

YMCA 5700萬購旺角商廈全層

另有非牟利團體在疫下入市商廈，資料顯示，毗鄰星際城市的旺角中僑商業大廈低層全層，上月政府撤辣前以5700萬元易手，以全層面積6254方呎計，呎價9114元。買家為香港中華基督教青年會（即YMCA）。原業主香港浸信會聯會2000年6月以1300萬元買入，持貨逾20年，帳面獲利4400萬元或3.4倍。

伍倫貢學院77萬租豪門商場

商舖租務市場方面，疫情下有教育機構擴充。土地註冊處顯示，香港伍倫貢學院上月以月租共76.7萬元承租華懋九龍城豪門1、2樓兩層共約3.93萬方呎，呎租約19.5元。資料顯示，前身為香港城市大學專上學院的香港伍倫貢學院，今年9月曾以4.57億元購入毗鄰的御‧豪門地下2號舖及商場1、2樓，樓面面積3.37萬方呎，呎價約1.35萬元，若連同今次承租的樓面，該校在豪門及御．豪門合共擴展約7.32萬方呎樓面。