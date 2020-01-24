深水埗弦雅折實385萬起 近2年最低入場費市區新盤

內房佳兆業（1638）首個在港住宅項目、與宏達控股合作發展的深水埗醫局街弦雅，樓花期約1年，昨公布首張價單，首批30伙折實平均實呎19,658元，雖然呎價與同區樓盤相若，但就以入場費約385萬元作賣點，成為近2年來最低入場費市區新盤。

首推30伙 單位實用212至294方呎

上述弦雅首張價單，涉及30個單位，包括19個開放式及11個一房單位，實用212至294方呎，以定價計，平均實呎23,127元，若扣除最高15%優惠（包括5% 120天付款優惠、3%「置業有禮」折扣、6%「印花稅津貼」優惠及1%聖誕限時折扣）計，折實平均實呎19,658元，較已屆現樓、德祥（0199）與市建局今年9月推出的深水埗海壇街海珀，首批50伙折實平均實呎20,201元低約2%。

樓花期一年 折實均呎19658元

不過，由於項目單位面積細，故整批單位折實均價低於600萬元，折實價由385.13萬至599.76萬元，折實實呎則由17,997至21,109元，其中最低售價及呎價均為實用214方呎的5樓E室開放式戶，定價453.1萬元，折實385.13萬元，折實實呎17,997元。

資料顯示，若連同九龍區及港島區，對上最低入場費為投資者盧華旗下公司去年2月推出的深水埗AVA228，當時一個實用151方呎單位，入場費約280萬元。發展商形容為「西九震撼價」，並謂疫情期間開價有折讓，日後加推有提價空間，項目展銷廳及示範單位將於今日下午6時正式對外開放，預計項目最快下周推售，銷售安排將會在短期公布。

信置山東街項目命名ONE SOHO

發展商又透過指定財務機構為買家提供一按計劃，香港永久性居民和香港非永久性居民最高按揭成數分別為70%及60%，兩者存在一成的差距，雖然與金管局的指引相若，但在同類發展商一按就較少有列明。

該計劃年期最長25年，首兩年息口為P減兩厘（P為5.5厘），其間供息不供本，第三年開始需要償還本金及利息，屆時息口為P加0.75厘。另外，待批預售的信置（0083）等旺角山東街項目命名為ONE SOHO，項目提供322伙，主打1房單位。