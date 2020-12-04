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四盤1900伙批預售 疫下三盤或明年推 上月新申預售樓花逾2200伙 5個月新高

【明報專訊】第四波疫情嚴峻，影響發展商推盤步伐，上月地政總署共批出4份預售樓花同意書，涉及1900伙，其中三個新盤，如華懋觀塘安達臣道項目安峯、會德豐啟德沐泰街12號MONACO第一期，原計劃獲批預售後隨即於本月推售，惟發展商最新指，需視乎疫情發展再考慮推售時間。至於恒地（0012）啟德沐泰街7號第一期，發展商則明言傾向明年上半年與二期一併推售。另上月共有4個項目新申請預售，涉2213伙，為5個月來最多。

明報記者 林尚民

地政總署最新資料顯示，該署上月共批出4份預售樓花同意書，全部位於九龍區，共涉及1900個單位，除正在開售的五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸（688伙）外，恒地（0012）持有的啟德沐泰街7號第一期（479伙）、以及MONACO（399伙）及安峯（334伙）亦獲批預售。

MONACO一期示位仍在準備中

雖然多個樓盤同時批預售，但受疫情影響推盤計劃。會德豐上月中表示MONACO第一期「正待批預售樓花同意書，有機會季內推出」；不過，該集團昨日指項目樓書及示範單位等亦正在準備中，惟集團亦正密切留意新冠肺炎之最新情况，將因應情况考慮推出時間。此外，華懋銷售部總監吳崇武亦指，集團正在密鑼緊鼓籌備安峯推售計劃，但被問及實際推盤時間表，他就表示，要視乎疫情變化，故暫未有定案。另方面，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民則指，雖然沐泰街7號第一期已獲批預售，但集團計劃待第一、二期同時批出預售文件後才一併推售，主要是兩期項目的戶型組合可發揮協同效應，而且樓盤售樓中心亦未完工，現階段傾向明年上半年推售。

瓏珀山延至下月開售

事實上，部分原定於本月推售之新盤，亦推遲發售，如新地（0016）沙田多石街瓏珀山，新地副董事總經理雷霆昨日公布，樓盤樓書及示範單位已接近完成，預計下月開售，並指項目需要更多時間作準備，故安排下月推售。新地代理總經理胡致遠則指，項目樓書及示範單位若完成，最快有機會本月內公布及開放，而該盤標準戶實用約920至1,500方呎，屬三、四房間隔。

新地天水圍項目申預售涉1224伙

另外，地政總署資料顯示，上月共收到4份預售樓花同意書的申請，全為新界區項目，共涉2213伙（見表），按月增1.3倍，也是該署自今年6月接獲2,786伙申請預售後，5個月來新高。另至上月底共有24個項目待批預售、涉12,755伙，較10月12,442伙按月增2.5%，是今年8月錄得14,619伙後的3個月新高，當中以新地天水圍濕地公園路1號規模最大，涉1,224伙。

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