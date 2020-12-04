泰國擬推買樓取簽證 吸海外資金 疫情打擊樓市 布吉成重災區

據《日經亞洲評論》報道，泰國將推出買樓居留簽證政策，購入1000萬泰銖（約256萬港元）物業，可免費或以優惠價獲得5年居留簽證（Elite Flexible One）。簽證持有人更獲快速通關、每年24次免費豪華房車接送服務等優惠。計劃將於明年首季推出，為期2年，但所買入的物業必須已完工可以入伙，換言之買樓花不包括在內。

泰銖升值中資流出 樓市下行

泰國政府此舉，目的都是吸引海外資金刺激樓市。皆因受疫情影響，泰國地產商面對現金短缺困境，大地產商都已裁減上百員工。近年曼谷、及旅遊勝地芭堤雅、布吉等，吸引了不少內地、香港、台灣、美國或新加坡海外買家到當地置業。這些市場卻面對供過於求問題，在2010年至2018年期間，年均有10.5萬戶新公寓推出，但每年卻平均只僅賣出9.6萬戶。還有中美貿易戰，以及泰銖升值等因素，中國資金撤出泰國樓市，也使當地樓市去年起開始下行。

曼谷公寓樓價今年內也維持下跌趨勢，自去年第四季見頂後，今年連續3季錄跌幅，第3季按季下跌了0.1%。泰國國有住宅銀行的房地產資訊中心（REIC）相信，主要與疫情影響公寓需求及買家購買力有關。

需求不振，新公寓項目卻愈來愈多，更導致地產商要提供各種優惠吸引買家入市，包括送家具及電器，及直接現金折扣等。除了曼谷，疫情對極倚賴旅遊業的布吉衝擊更大。據REIC報告顯示，布吉上半年是泰國南部擁有最多滯銷住宅的地方，一共有8984伙，第二差的地區都只是滯銷約1500伙，而島上拒批按揭比率明顯上升，自用買家撻訂。報告更估計，下半年的滯銷住宅數量將進一步增加。

明年精英簽證價格或上漲

「精英簽證」居留簽證計劃實則早於2003年推出，盼吸引高收入海外人士長居泰國。當年推出1次過100萬泰銖（25.6萬港元）簽證，簽證持有人可無上限使用高爾夫球場及高級水療中心，但由於過度使用，為有關公司帶來損失。計劃最終於2008年叫停，於2014年重推時，按不同價錢及居留期推出不同種類的精英簽證，年期由5至20年。

5年期的精英簽證，入場費50萬泰銖（約13萬港元）起，每5年續證。泰國旅遊局旗下、負責泰國簽證工作的「泰國益利尊榮卡」（Thailand Privilege Card）主席Somchai Soongswang透露，今年直至9月間，Thailand Elite會員共增加了25%，一共帶來了16億泰銖收益。申請人主要是旅客，還有期望躲避自身國家疫情的人士。不過正因為人數增加，泰國政府正計劃，於1月起上調5年期簽證（Easy Access）價格2成，即入場費將要60萬泰銖（約15萬港元）。惟有一點要留意，就算擁有上述簽證，都還不足以移民泰國。海外人士要持有非移民簽證3年以上，並要投資2000萬泰銖，才可申請永居，如果沒有泰國人親屬，都難以直式入籍。

布吉逾千呎別墅424萬入場

另外，Montara酒店集團於泰國布吉島興建綜合社區及度假村項目Tri Vananda，佔地93.8公頃，劃分成三個區域，將興建263棟別墅（Villa），預計於2022年落成及開業。別墅戶型由1至4房，基本入場的1房單位，售價1650萬泰銖（424萬港元），建築面積1593平方呎，佔地面積3293平方呎。

明報記者 王俊騏

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