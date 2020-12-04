經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：記者應為自己爭取權益

【明報專訊】多年前我在一間報館會議室與一位大學教授辯論樓價升跌問題，聽眾大多數是記者，教授話香港樓價太貴，所以他賣走自住物業，當然賺了不少錢，同時叫他父親及細佬也賣走他們自住單位。我話，教授你自己賣樓就算啦，千祈唔好慫恿親戚朋友賣樓，這個責任很大，教授當然唔開心，立刻問在座記者，以他們的收入，幾時先可以買樓，沒有記者回答，我覺得很侮辱，於是話做記者是有使命感，收入是其次，總算解了圍。

老實說，我亦了解到大多數的記者收入不高，這令我相當困擾，我曾經在浸大讀書，知道傳理系學生是天之驕女/子，我有一個同學曾嘗試認識一個傳理系女仔，點知畀對方一句，我讀傳理系噃，就立刻打退堂鼓，可見傳理系是如何高貴，不過高貴還高貴，竟然搵唔到錢，唔通真係使命感，當然不是，這只不過是我替人解窘的說話而已。

沒必要犧牲收入成全搞傳媒的人

近日有線電視炒人，大家發覺記者月薪可以低至萬三元，我都唔知點講，以這個收入，就算一個人生活都很艱難，但點解會接受，記者唔好只是對社會的不公平事抱不平，亦要為自己爭取權益。老實說，搞傳媒的人不是為了賺錢，只是有一條渠道宣揚自己理念，或者令自己的知名度提高，記者沒有必要犧牲自己收入來成全那些搞傳媒的人。

有人怪記協濫發記者證，令記者數目大增，相對令記者身價下跌，其實這是攞嚟講，真正記者是受過傳統訓練，是有真才實學，不是一般兼職記者可比，他們應該獲得合理待遇，如果他們得不到合理待遇，不排除有一小部分記者為了利益而歪曲事實，背負做記者守則，雖然仍有不少人認為做記者有使命感，不過，即使有使命感都要食飯。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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