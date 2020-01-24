譚新強：對拜登政策綱領的建議（二） Bitcoin、美股、COVID每日死亡人數齊創新高 是悲還是喜？

（5）改善因BLM激發出來的嚴重種族關係問題。其實除長久數百年來歧視黑人問題，美國還有眾多和複雜的性別、性取向和其他少數族裔（尤其亞裔）被歧視問題。拜登企圖樹立良好榜樣，所以盡量挑選合資格的女性和少數族裔人士為重要官員。副總統賀錦麗（Kamala Harris）為半黑人半印度裔和財長耶倫（Janet Yellen）為猶太裔，都將是首名女性出任這些要職，被提名為國土安全部長的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），更是古巴出生的難民。

但這些任命都只有象徵式意義，即使出現過首名「黑人」總統奧巴馬（媽媽是白人），根深柢固的黑人歧視問題仍未得到解決，黑人平均收入仍遠低於白人，他們仍經常遇到警暴，甚至被槍殺，甚至可說黑人總統的出現，激發出更嚴重的白人不安感，間接幫助了種族主義者特朗普，4年前便成功贏取總統寶座。要真正解決各種歧視問題當然非常困難，包含憲法、執法、槍械、經濟、教育、健康和其他社會問題，更絕不可能在拜登4年任期內成功。隨便提出一個黑人貧民區的嚴重家庭結構問題，超過70%黑人嬰兒出生於未婚媽媽家庭。因此，很多單親媽媽無法完成學業，亦極難兼顧工作和照顧家庭，結果長期倚賴社會援助，更無法逃出世代貧窮問題。此問題的根源固有種族歧視元素，但亦有黑人本身文化問題，實不容易解決。

除拜登自己意會到美國正面對的5個主要挑戰以外，我認為美國亦面對另外5個更深遠的長期和結構問題，如不獲得重視和改善，足可令到美國走向衰落，更將令世界變得更危險和動盪。

（1）修補憲法與選舉制度漏洞。過去我已提出多個主要憲法不公之處，包括參議院不論州份大小，都擁有兩個議席，賦予細小州份太大權力，形成選舉人票制度的偏頗，因此導致經常出現共和黨輸掉普選票，但勝出選舉人票的荒謬反民主結果！為何加州選民的一票比重，不到懷俄明和阿拉斯加等人口小州的三分之一？加州除了人口最多，亦當然人才薈萃，充滿創意，是最多創新企業，如Tesla、SpaceX和蘋果的搖籃，長期下去，如這些精英愈來愈感覺自己一票完全缺乏影響力，與南部「老鄉巴」的價值觀完全相反，最終加州會否連結西岸州份（或東西兩岸？），企圖獨立？會否因此帶來第二次內戰？

跟一些美國人和更奇怪盲撐美國的中國人討論到此問題時，他們就會美國歷史和憲法專家上身，指出美國只是一個「共和國」，並非一個「民主國家」（democracy），此不公制度更是傑佛遜（Thomas Jefferson）等美國國父，為保護州份權力（state rights）所精心設計。這論點太取巧和自相矛盾吧！如美國承認只是一個共和國而非民主，那麼為何每當抨擊甚至攻打其他國家時，整天把民主掛在口邊？另外，即使240年前美國立國之初有需要保護所謂state rights（主要為保留黑奴制度權利），到了今天，美國仍不能成為一個真正平等和統一的國家嗎？這種思維和制度，正是美國生物學家E.O. Wilson形容人類社會制度停留在中世紀的最佳佐證！

修憲當然非常困難，先需要最少75%的州份通過，然後再需要得到國會兩院最少66%支持。較有可能的是我曾提過的「州際協議」（Interstate Compact），同意把選舉人票投給全國普選票的勝利者，而非投給州內普選票勝利者。跟總統大選一樣，需要得到最少270選舉人票的州份簽署才能成功，現時已取得代表196票的州份支持，仍在等待代表98票的州份通過。

美國人鄙視政府 真正人才不願加入

（2）改善教育制度和提高國民知識水平。美國仍擁有哈佛、耶魯、麻省理工和史丹福等全球最優秀大學，但中小學的平均水平就明顯落後於東亞多國。加上假新聞（fake news）和各種充滿仇恨的種族、民粹、宗教和國家主義，充斥社交媒體，結果近半美國人感染「思想病毒」，變得愈來愈反科學、非理性和不道德！即使面對日益嚴峻疫情，大量美國人仍不願戴口罩，危害他人和自己，完全反智。過半美國人亦將不願接受疫苗注射。如此質素的人民，底層50%美國人平均生活水平，40年來毫無寸進，真的感到意外？責任真的在被指控為搶掉他們飯碗（或麵包）的中國人？

問題更超越企業僱員的平均水平，亦影響到政府設計和執行政策的能力。美國人鄙視政府，認為她永遠是問題的一部分，並非解決方案的一部分，所以不能吸引人才加入各級政府工作。傳統精英，極其量只有興趣當政客，或被挑選入總統內閣，對當公務員絕無興趣。對比中國，基本上已恢復科舉制度，大家可能只知道高考競爭激烈，不易考上清華、北大等重點大學，取錄率低於1%，但原來當公務員的國考也同樣甚至更激烈，整體取錄率也只有1%至2%，某些熱門衙門更出現數千人爭取一個崗位！

大量中國年輕大學生充滿服務社會的理想，並不一定嚮往純為金錢的企業出路，當然亦有穩定收入和社會地位的考慮。過多人才被政府吸納，當然亦非好事，可能扼殺大量商業和科技創意，兩者間實需要一個動態平衡。但現今全球面臨COVID疫情的衝擊，加上對付氣候變化，和防止核戰等重要長期問題，實需要穩定兼有能力的政府來執行政策。

單看疫情這次大考，各國政府的質素，高下立見！中國實體經濟已逐漸恢復，甚至有權提出貨幣政策「收水」。美國呢？無限QE繼續，再談下一輪萬億美元刺激方案（trillion dollar stimulus），美匯指數跌穿91，Bitcoin、美股與COVID每日死亡人數齊創新高！可悲還是可喜？

（3）移民制度改革。美國本來就是個移民國家，這亦是過去美國強大的最主要原因。不止吸引到全球精英到美國留學和移民，亦能吸引到大量尋找「美國夢」的墨西哥、拉美和其他國家的合法與非法勞工。但在過去4年，在特朗普領導下，加白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）詭計，美國種族和國家主義高昂，已變得不歡迎甚至仇視移民（例如伊斯蘭禁令），連留學生也不歡迎，尤其想念工科的中國人，亦當然嚴厲逮捕和遣返大量拉丁裔非法移民。但美國一半STEM畢業生為亞裔，所謂白人精英主要只對法律和華爾街有興趣，矽谷創業者一半亦是亞裔，例如Nvidia的黃仁勳和Zoom的袁征等，如沒新移民，下一代的初創企業又哪裏來？

即使拜登上台，稍為改變政策，但在失業率仍高近7%，反中國反移民情緒仍高漲的情况下，美國真的會重開歡迎移民的大門？加上疫情仍超嚴重，不用說移民，暫時連夠膽去美國旅遊的人也不多，情况最少維持一年。另外，如美國真的有興趣保持其世界一哥地位，其實純粹誣衊中國各種不是和罪名，企圖阻礙中國正常發展，是幼稚、無知、無理、無效，甚至邪惡和非常危險的做法。中國的和平、科學化和人性化崛起，既造福人類，亦是無法（更不應）阻擋的。美國唯一可做的是計劃在中長期大量增加人口，當然不可單靠自然生育，必須倚賴大量移民。如美國人口翻倍，增至近7億，或許能增加相對中國的競爭力。但美國這個「大熔爐」（melting pot），能否消化如此巨量的新移民，是另一個問題。

拜登應加快綠色經濟 創造大量就業機會

（4）經濟和社會福利改革。無限QE加短期財政刺激方案，既不能治疫，連實體經濟都救不了，唯一作用似乎只有谷高股市。名副其實，美國真的窮到只剩下股市的紙上財富。政策是有代價的。財赤變得更嚴重，甚至開始動搖世人對美元的信心。不止Bitcoin創新高，上月歐元超越美元成為全球第一貿易貨幣，暫只有1個月，未能判斷為長期趨勢，但值得留意。貧富懸殊問題日益嚴重，近日全球最大對冲基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）提醒大家，美國社會不公程度，已接近足以引發內戰或革命的地步！我希望拜登能啟動一些深層次的經濟結構改革。向富人（billionaire）和盈利佔比GDP超高企業加稅是必須的，亦是國民所支持。其實過半美國年輕人是支持社會主義，尤其支持全民醫保，其實美國是西方發達國家中唯一尚未有此福利。如成功，對減輕BLM問題都有幫助。

拜登應履行加快轉化到綠色經濟諾言，建設大規模太陽能電站和分佈式光伏屋頂，將創造大量就業機會。美國確需要維修和興建大量基建項目，有助減低經濟倚賴消費。暫時美國企業仍充滿創意，在多方面的科技仍領先全球。但FAAMNNG（facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Nvidia、Netflix、Google）等Big Tech的影響力和賺錢能力已非常驚人，拜登有需要繼續關注壟斷市場、不公平競爭、非法經營模式和社交媒體監管等問題。中國和歐洲已開始這方面討論和調查。

（5）外交和軍事政策改革。二戰後，美國當上世界警察，美元成為全球儲備貨幣。後經歷30多年美蘇冷戰，至1990年蘇聯解體後，更成為單極超級強國。但奇怪地美國未有因此減低軍費，現在每年支出近7000億美元，超過隨後9國軍費總和，比十九世紀英國海軍的「兩強標準」（Two-Power Standard）更誇張很多！

美國軍力絕不是紙老虎，充滿實戰經驗，過去40年，戰火連綿不絕，單在中東和中亞的所謂反恐戰，已延續近20年。美軍傷亡有限，但被屠殺加因戰爭而死的伊斯蘭教徒人數遠超過100萬，絕大部分為無辜平民，規模已幾乎可與猶太人大屠殺（The Holocaust）的600萬相比。再說一遍，「911」恐襲主腦拉登（bin Laden）和大部分參與者為沙特國民，連一個伊拉克或阿富汗國民都沒有；但美國主要攻打對象是伊、阿兩國，完全沒有採取任何針對沙特的行動，反而至今沙特仍是美國親密盟友。沙特亦是全球最獨裁和專制政權之一，女性近乎完全沒有人權，更有證據沙特財政上支持恐怖主義，但美國從未抨擊沙特，更未嘗試推翻其政權！

中國崛起，當然是美國最大挑戰者，但中國崇尚和平，已40年沒有戰爭，軍備確不停進步，但核武數量只及美國的二十分之一。在此情况下，美國有需要浪費大量資源，寧願債台高築都繼續窮兵黷武，合理嗎？更有效的做法是停止戰爭，大削軍費，把資源改投到提供國人更佳醫療和社會福利，改善低下層人民生活。

國際關係上，美國亦應放棄Rambo(戰狼師傅)式外交政策，迫使所有國家採購其超昂貴軍備， 附和她的反華政策，儼然必須成為美國附庸國！事實上，即使美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到訪時，亞洲各國仍必給面子，在他面前唯唯諾諾，但他一離開，15個國家即簽署以中國為首的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），全球最大的自由貿易協議！一如新加坡總理李顯龍所說，千萬不可逼亞洲各國在中美兩國選擇其一！只有蠢如澳洲，情感上錯覺以為自己是歐美國家，但忘記地理上接近亞洲，才會盲撐美國多埸不義之戰，且被揭發在阿富汗犯下冷血屠殺平民罪行！美軍犯下甚麼罪行就更難講（入侵攻打已是罪），因為美國拒絕加入國際刑事法院（ICC），反制裁檢控官，真諷刺和充滿黑色幽默感！

我有一個建議，每次拜登演說完畢，都會慣性講God bless our troops，此情可以理解，尤其他已去世大兒子Beau曾在伊拉克服役。但這些實為殘酷的不義之戰，不值讚賞和表揚！

美國需改變「永遠第一」信仰

最後一個建議，非常困難，但最重要。美國人實需反思改變自我形象、信仰和文化。大部分美國人相信美國永遠第一，經濟、科技、軍力、文化和甚至道德上，都是第一！這是一種信仰，不需要證據。二戰後至最近，美國確是經濟、科技和軍力一哥，文化和道德較主觀，比較難說。但近年中國崛起，在2014年以PPP計算GDP已超越美國，看趨勢，5年內名義GDP亦逼近，這是一個美國人極難接受，但也必須接受的事實。更難接受，但鐵一般的事實是中國40年來的崛起是和平的，極少塗炭生靈，管治制度或比美國更科學化，更有效率，且更道德，和更人性化！

美國人信仰基礎為Judeo-Christianity，相信只有一個真主，且有一種福音派（evangelical）的宣教使命感。當某人或某國自信是代表正義和某理想時，往往是犯下各種暴力罪行的最常用藉口。因為他們相信其他人代表對立的邪惡，如他們不自願「改過」，那麼即使消滅殺害這些人，也只不過是替天行道！現今美國人針對中國的無理態度，與從前征服美洲，消滅99%的5000萬原住民（天花加屠殺）的征服者（Conquistadors），同出一轍。分別在於中國不止有弓箭長矛，亦有核武，治疫方面，就更不用比較了。

可能美國人應改學佛，明白回頭是岸的道理。

（中環資產持有facebook、亞馬遜、蘋果、微軟、Netflix、Nvidia、Google母公司Alphabet及Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]