經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

譚新強：對拜登政策綱領的建議（二） Bitcoin、美股、COVID每日死亡人數齊創新高 是悲還是喜？

【明報專訊】上周我已討論過拜登已宣布的其中4個首要政策綱領，包括（1）治疫、（2）氣候變化、（3）重建經濟、（4）中美關係。其實他還宣布了另一重要政綱：

（5）改善因BLM激發出來的嚴重種族關係問題。其實除長久數百年來歧視黑人問題，美國還有眾多和複雜的性別、性取向和其他少數族裔（尤其亞裔）被歧視問題。拜登企圖樹立良好榜樣，所以盡量挑選合資格的女性和少數族裔人士為重要官員。副總統賀錦麗（Kamala Harris）為半黑人半印度裔和財長耶倫（Janet Yellen）為猶太裔，都將是首名女性出任這些要職，被提名為國土安全部長的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），更是古巴出生的難民。

但這些任命都只有象徵式意義，即使出現過首名「黑人」總統奧巴馬（媽媽是白人），根深柢固的黑人歧視問題仍未得到解決，黑人平均收入仍遠低於白人，他們仍經常遇到警暴，甚至被槍殺，甚至可說黑人總統的出現，激發出更嚴重的白人不安感，間接幫助了種族主義者特朗普，4年前便成功贏取總統寶座。要真正解決各種歧視問題當然非常困難，包含憲法、執法、槍械、經濟、教育、健康和其他社會問題，更絕不可能在拜登4年任期內成功。隨便提出一個黑人貧民區的嚴重家庭結構問題，超過70%黑人嬰兒出生於未婚媽媽家庭。因此，很多單親媽媽無法完成學業，亦極難兼顧工作和照顧家庭，結果長期倚賴社會援助，更無法逃出世代貧窮問題。此問題的根源固有種族歧視元素，但亦有黑人本身文化問題，實不容易解決。

除拜登自己意會到美國正面對的5個主要挑戰以外，我認為美國亦面對另外5個更深遠的長期和結構問題，如不獲得重視和改善，足可令到美國走向衰落，更將令世界變得更危險和動盪。

（1）修補憲法與選舉制度漏洞。過去我已提出多個主要憲法不公之處，包括參議院不論州份大小，都擁有兩個議席，賦予細小州份太大權力，形成選舉人票制度的偏頗，因此導致經常出現共和黨輸掉普選票，但勝出選舉人票的荒謬反民主結果！為何加州選民的一票比重，不到懷俄明和阿拉斯加等人口小州的三分之一？加州除了人口最多，亦當然人才薈萃，充滿創意，是最多創新企業，如Tesla、SpaceX和蘋果的搖籃，長期下去，如這些精英愈來愈感覺自己一票完全缺乏影響力，與南部「老鄉巴」的價值觀完全相反，最終加州會否連結西岸州份（或東西兩岸？），企圖獨立？會否因此帶來第二次內戰？

跟一些美國人和更奇怪盲撐美國的中國人討論到此問題時，他們就會美國歷史和憲法專家上身，指出美國只是一個「共和國」，並非一個「民主國家」（democracy），此不公制度更是傑佛遜（Thomas Jefferson）等美國國父，為保護州份權力（state rights）所精心設計。這論點太取巧和自相矛盾吧！如美國承認只是一個共和國而非民主，那麼為何每當抨擊甚至攻打其他國家時，整天把民主掛在口邊？另外，即使240年前美國立國之初有需要保護所謂state rights（主要為保留黑奴制度權利），到了今天，美國仍不能成為一個真正平等和統一的國家嗎？這種思維和制度，正是美國生物學家E.O. Wilson形容人類社會制度停留在中世紀的最佳佐證！

修憲當然非常困難，先需要最少75%的州份通過，然後再需要得到國會兩院最少66%支持。較有可能的是我曾提過的「州際協議」（Interstate Compact），同意把選舉人票投給全國普選票的勝利者，而非投給州內普選票勝利者。跟總統大選一樣，需要得到最少270選舉人票的州份簽署才能成功，現時已取得代表196票的州份支持，仍在等待代表98票的州份通過。

美國人鄙視政府 真正人才不願加入

（2）改善教育制度和提高國民知識水平。美國仍擁有哈佛、耶魯、麻省理工和史丹福等全球最優秀大學，但中小學的平均水平就明顯落後於東亞多國。加上假新聞（fake news）和各種充滿仇恨的種族、民粹、宗教和國家主義，充斥社交媒體，結果近半美國人感染「思想病毒」，變得愈來愈反科學、非理性和不道德！即使面對日益嚴峻疫情，大量美國人仍不願戴口罩，危害他人和自己，完全反智。過半美國人亦將不願接受疫苗注射。如此質素的人民，底層50%美國人平均生活水平，40年來毫無寸進，真的感到意外？責任真的在被指控為搶掉他們飯碗（或麵包）的中國人？

問題更超越企業僱員的平均水平，亦影響到政府設計和執行政策的能力。美國人鄙視政府，認為她永遠是問題的一部分，並非解決方案的一部分，所以不能吸引人才加入各級政府工作。傳統精英，極其量只有興趣當政客，或被挑選入總統內閣，對當公務員絕無興趣。對比中國，基本上已恢復科舉制度，大家可能只知道高考競爭激烈，不易考上清華、北大等重點大學，取錄率低於1%，但原來當公務員的國考也同樣甚至更激烈，整體取錄率也只有1%至2%，某些熱門衙門更出現數千人爭取一個崗位！

大量中國年輕大學生充滿服務社會的理想，並不一定嚮往純為金錢的企業出路，當然亦有穩定收入和社會地位的考慮。過多人才被政府吸納，當然亦非好事，可能扼殺大量商業和科技創意，兩者間實需要一個動態平衡。但現今全球面臨COVID疫情的衝擊，加上對付氣候變化，和防止核戰等重要長期問題，實需要穩定兼有能力的政府來執行政策。

單看疫情這次大考，各國政府的質素，高下立見！中國實體經濟已逐漸恢復，甚至有權提出貨幣政策「收水」。美國呢？無限QE繼續，再談下一輪萬億美元刺激方案（trillion dollar stimulus），美匯指數跌穿91，Bitcoin、美股與COVID每日死亡人數齊創新高！可悲還是可喜？

（3）移民制度改革。美國本來就是個移民國家，這亦是過去美國強大的最主要原因。不止吸引到全球精英到美國留學和移民，亦能吸引到大量尋找「美國夢」的墨西哥、拉美和其他國家的合法與非法勞工。但在過去4年，在特朗普領導下，加白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）詭計，美國種族和國家主義高昂，已變得不歡迎甚至仇視移民（例如伊斯蘭禁令），連留學生也不歡迎，尤其想念工科的中國人，亦當然嚴厲逮捕和遣返大量拉丁裔非法移民。但美國一半STEM畢業生為亞裔，所謂白人精英主要只對法律和華爾街有興趣，矽谷創業者一半亦是亞裔，例如Nvidia的黃仁勳和Zoom的袁征等，如沒新移民，下一代的初創企業又哪裏來？

即使拜登上台，稍為改變政策，但在失業率仍高近7%，反中國反移民情緒仍高漲的情况下，美國真的會重開歡迎移民的大門？加上疫情仍超嚴重，不用說移民，暫時連夠膽去美國旅遊的人也不多，情况最少維持一年。另外，如美國真的有興趣保持其世界一哥地位，其實純粹誣衊中國各種不是和罪名，企圖阻礙中國正常發展，是幼稚、無知、無理、無效，甚至邪惡和非常危險的做法。中國的和平、科學化和人性化崛起，既造福人類，亦是無法（更不應）阻擋的。美國唯一可做的是計劃在中長期大量增加人口，當然不可單靠自然生育，必須倚賴大量移民。如美國人口翻倍，增至近7億，或許能增加相對中國的競爭力。但美國這個「大熔爐」（melting pot），能否消化如此巨量的新移民，是另一個問題。

拜登應加快綠色經濟 創造大量就業機會

（4）經濟和社會福利改革。無限QE加短期財政刺激方案，既不能治疫，連實體經濟都救不了，唯一作用似乎只有谷高股市。名副其實，美國真的窮到只剩下股市的紙上財富。政策是有代價的。財赤變得更嚴重，甚至開始動搖世人對美元的信心。不止Bitcoin創新高，上月歐元超越美元成為全球第一貿易貨幣，暫只有1個月，未能判斷為長期趨勢，但值得留意。貧富懸殊問題日益嚴重，近日全球最大對冲基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）提醒大家，美國社會不公程度，已接近足以引發內戰或革命的地步！我希望拜登能啟動一些深層次的經濟結構改革。向富人（billionaire）和盈利佔比GDP超高企業加稅是必須的，亦是國民所支持。其實過半美國年輕人是支持社會主義，尤其支持全民醫保，其實美國是西方發達國家中唯一尚未有此福利。如成功，對減輕BLM問題都有幫助。

拜登應履行加快轉化到綠色經濟諾言，建設大規模太陽能電站和分佈式光伏屋頂，將創造大量就業機會。美國確需要維修和興建大量基建項目，有助減低經濟倚賴消費。暫時美國企業仍充滿創意，在多方面的科技仍領先全球。但FAAMNNG（facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Nvidia、Netflix、Google）等Big Tech的影響力和賺錢能力已非常驚人，拜登有需要繼續關注壟斷市場、不公平競爭、非法經營模式和社交媒體監管等問題。中國和歐洲已開始這方面討論和調查。

（5）外交和軍事政策改革。二戰後，美國當上世界警察，美元成為全球儲備貨幣。後經歷30多年美蘇冷戰，至1990年蘇聯解體後，更成為單極超級強國。但奇怪地美國未有因此減低軍費，現在每年支出近7000億美元，超過隨後9國軍費總和，比十九世紀英國海軍的「兩強標準」（Two-Power Standard）更誇張很多！

美國軍力絕不是紙老虎，充滿實戰經驗，過去40年，戰火連綿不絕，單在中東和中亞的所謂反恐戰，已延續近20年。美軍傷亡有限，但被屠殺加因戰爭而死的伊斯蘭教徒人數遠超過100萬，絕大部分為無辜平民，規模已幾乎可與猶太人大屠殺（The Holocaust）的600萬相比。再說一遍，「911」恐襲主腦拉登（bin Laden）和大部分參與者為沙特國民，連一個伊拉克或阿富汗國民都沒有；但美國主要攻打對象是伊、阿兩國，完全沒有採取任何針對沙特的行動，反而至今沙特仍是美國親密盟友。沙特亦是全球最獨裁和專制政權之一，女性近乎完全沒有人權，更有證據沙特財政上支持恐怖主義，但美國從未抨擊沙特，更未嘗試推翻其政權！

中國崛起，當然是美國最大挑戰者，但中國崇尚和平，已40年沒有戰爭，軍備確不停進步，但核武數量只及美國的二十分之一。在此情况下，美國有需要浪費大量資源，寧願債台高築都繼續窮兵黷武，合理嗎？更有效的做法是停止戰爭，大削軍費，把資源改投到提供國人更佳醫療和社會福利，改善低下層人民生活。

國際關係上，美國亦應放棄Rambo(戰狼師傅)式外交政策，迫使所有國家採購其超昂貴軍備， 附和她的反華政策，儼然必須成為美國附庸國！事實上，即使美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到訪時，亞洲各國仍必給面子，在他面前唯唯諾諾，但他一離開，15個國家即簽署以中國為首的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），全球最大的自由貿易協議！一如新加坡總理李顯龍所說，千萬不可逼亞洲各國在中美兩國選擇其一！只有蠢如澳洲，情感上錯覺以為自己是歐美國家，但忘記地理上接近亞洲，才會盲撐美國多埸不義之戰，且被揭發在阿富汗犯下冷血屠殺平民罪行！美軍犯下甚麼罪行就更難講（入侵攻打已是罪），因為美國拒絕加入國際刑事法院（ICC），反制裁檢控官，真諷刺和充滿黑色幽默感！

我有一個建議，每次拜登演說完畢，都會慣性講God bless our troops，此情可以理解，尤其他已去世大兒子Beau曾在伊拉克服役。但這些實為殘酷的不義之戰，不值讚賞和表揚！

美國需改變「永遠第一」信仰

最後一個建議，非常困難，但最重要。美國人實需反思改變自我形象、信仰和文化。大部分美國人相信美國永遠第一，經濟、科技、軍力、文化和甚至道德上，都是第一！這是一種信仰，不需要證據。二戰後至最近，美國確是經濟、科技和軍力一哥，文化和道德較主觀，比較難說。但近年中國崛起，在2014年以PPP計算GDP已超越美國，看趨勢，5年內名義GDP亦逼近，這是一個美國人極難接受，但也必須接受的事實。更難接受，但鐵一般的事實是中國40年來的崛起是和平的，極少塗炭生靈，管治制度或比美國更科學化，更有效率，且更道德，和更人性化！

美國人信仰基礎為Judeo-Christianity，相信只有一個真主，且有一種福音派（evangelical）的宣教使命感。當某人或某國自信是代表正義和某理想時，往往是犯下各種暴力罪行的最常用藉口。因為他們相信其他人代表對立的邪惡，如他們不自願「改過」，那麼即使消滅殺害這些人，也只不過是替天行道！現今美國人針對中國的無理態度，與從前征服美洲，消滅99%的5000萬原住民（天花加屠殺）的征服者（Conquistadors），同出一轍。分別在於中國不止有弓箭長矛，亦有核武，治疫方面，就更不用比較了。

可能美國人應改學佛，明白回頭是岸的道理。

（中環資產持有facebook、亞馬遜、蘋果、微軟、Netflix、Nvidia、Google母公司Alphabet及Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

上 / 下一篇新聞

摩笛唱好 領展九置彈半成 料港零售明年重拾增長 寫字樓相對弱
摩笛唱好 領展九置彈半成 料港零售明年重拾增長 寫字樓相對弱
大和：疫情爆第四波 推高港視全年GMV
大和：疫情爆第四波 推高港視全年GMV
eatigo：聖誕訂座料較往常低
eatigo：聖誕訂座料較往常低
藍月亮今招股 入場費6646元
藍月亮今招股 入場費6646元
港PMI重回擴張區 32月最高
港PMI重回擴張區 32月最高
恒指收市後換馬 110億料追買3新貴
恒指收市後換馬 110億料追買3新貴
美眾院通過監管中概股法案 兩黨合力推動 料特朗普簽署成立
美眾院通過監管中概股法案 兩黨合力推動 料特朗普簽署成立
港財匯局：7調查個案已獲內地審計底稿
港財匯局：7調查個案已獲內地審計底稿
移卡上市半年即配股 最多折讓9%集資8.2億
移卡上市半年即配股 最多折讓9%集資8.2億
遭剝奪投票權案 郭曉群須付50%訟費
遭剝奪投票權案 郭曉群須付50%訟費
蛋殼公寓逾16萬租客 獲微眾免息延期還款
蛋殼公寓逾16萬租客 獲微眾免息延期還款
上季港口貨物吞吐量按年跌5.7%
上季港口貨物吞吐量按年跌5.7%
信義玻璃收購中國玻 作價17億維持上市地位
信義玻璃收購中國玻 作價17億維持上市地位
恒大11個月賣樓6787億 超額完成全年目標
恒大11個月賣樓6787億 超額完成全年目標
Tesla股價再彈 馬斯克籲員工小心大跌
Tesla股價再彈 馬斯克籲員工小心大跌
OPEC+增產料限50萬桶以下
OPEC+增產料限50萬桶以下
亞馬遜洽購播客初創Wondery
亞馬遜洽購播客初創Wondery
何民傑：直接資助內地僱主更利港青融入大灣區
何民傑：直接資助內地僱主更利港青融入大灣區
岑智勇：市况未如指數強 有「托沽」之嫌
岑智勇：市况未如指數強 有「托沽」之嫌
技術取勝：石藥集團8.2元料有沽壓
技術取勝：石藥集團8.2元料有沽壓
盧駿匡：短線巿寬多跑在恒指之前
盧駿匡：短線巿寬多跑在恒指之前
劉思明：生科股納港股通 ETF門檻低
劉思明：生科股納港股通 ETF門檻低
周顯：大型股發新非壞事 關鍵股票落誰手
周顯：大型股發新非壞事 關鍵股票落誰手
湯文亮：記者應為自己爭取權益
湯文亮：記者應為自己爭取權益
泰國擬推買樓取簽證 吸海外資金 疫情打擊樓市 布吉成重災區
泰國擬推買樓取簽證 吸海外資金 疫情打擊樓市 布吉成重災區
盧楚仁：中美新能源政策 油市增添風險
盧楚仁：中美新能源政策 油市增添風險
四盤1900伙批預售 疫下三盤或明年推 上月新申預售樓花逾2200伙 5個月新高
四盤1900伙批預售 疫下三盤或明年推 上月新申預售樓花逾2200伙 5個月新高
深水埗弦雅折實385萬起 近2年最低入場費市區新盤
深水埗弦雅折實385萬起 近2年最低入場費市區新盤
「藥房大王」撤辣前6738萬沽上水舖
「藥房大王」撤辣前6738萬沽上水舖
維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高
維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高
宏安底價3.26億統一大角嘴舊樓業權
宏安底價3.26億統一大角嘴舊樓業權