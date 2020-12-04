周顯：大型股發新非壞事 關鍵股票落誰手

Ken是電腦專才，本來幫IBM做problem solving，離職後當hacker，永遠可以用電腦+數學維生，例如對照各大網上賭場的賭波差價，對冲賺錢……諸如此類，數之不盡。

有幾年，我同他拍檔搵食，賺些小錢，後來我叫他跟巴菲特風買比亞迪（1211），雖然並非高位沽出，也賺了3倍。不過這幾年，他埋首美容和國內的兌換生意，太忙，很少聯絡了。

有勢力人士接貨 反映有政策支持

我回答說，這些大型股票，發行新股不一定是壞事，視乎股票落在誰人手上，是散戶手上，還是有勢力人士手上。如果是後者，往往會有政策支持，誰都知道，在中國，有政策支持，等於是贏了八、九成。

客觀因素是，小米的經營狀况很好，上季出貨量4440萬部，增長35%，世界排行第3，直逼華為的5183萬部，當然，它的機價比華為平。不過，照中國現時的國策，不鼓勵炒股票，我認為，就是要再炒上去，也要有業績配合，這可能要等到明年，方有機會大升。

[周顯 投資二三事]