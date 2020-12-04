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盧楚仁：中美新能源政策 油市增添風險

【明報專訊】油組和俄羅斯等非油組成員國召開的OPEC+會議，因為會議前出現嚴重分歧，故將會議延至12月3日才舉行，截稿前會議仍未有結果公布。

而今次的會議主要是要討論早前定下的減產數量延長多兩三個月，會前一些成員國因油價大幅攀升，要求盡快恢復減產前的產油量。若油價再升的話，他們怕會讓美國的頁岩油又再大舉投產，反而不利油價。但亦有成員國要求採取更嚴厲的減產措施，否則便會退出油組。故在這種嚴重分歧下，油組被迫宣布押後會議。

市場擔心3月割價戰再爆

今次會議能達成共識的機會相信只有50%，一些大行說若果今次未能達成共識的話，油市將面臨重大風險。因3月尾4月初的時候，沙特阿拉伯就是因為和俄羅斯未能達成共識，導致沙特割價平賣原油，令油價期貨暴跌至-40美元。若今次未能達成協議，市場擔心沙特會重施故技逼成員國就範。不過就算今次能達成延長減產協議的話，我也對油價後市不感樂觀。

雖然疫苗即將接種，但油價最近在全球疫情嚴重惡化下不斷攀升，其實已經是偷步炒作疫苗接種，會令到經濟復蘇動航空旅遊業回復正常，我認為疫苗在歐美的接種，反過來要小心出現反高潮。當中令我對油價最感到悲觀的，是中美兩大國都異口同聲宣布將採取極進取的環保及新能源政策，雙方希望能夠在2050至60年達至零碳排放，鼓勵採用環保可再生能源來代替有碳排放的傳統能源，相信這樣會令未來原油需求大幅減少。

最近在美國上市的一些電能車或生產太陽能公司的股價狂升便可見一斑，相反中美兩國的進取環保政策，在油價方面顯而易見未開始反映，估計交易員是要等待疫苗接種及油組會議後，好消息消化才開始部署「空」軍狙擊油市。紐約期油在46.26美元初步見到阻力，若有好消息令油價破位再上的話，相信到49.42至50美元之間會吸引到「空」軍出擊，故紐約期油一旦上升到此水平就要小心了。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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