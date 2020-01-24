經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：生科股納港股通 ETF門檻低

【明報專訊】港股表現繼續反覆，恒指昨高開90點後反覆向上，早市最多升249點、高見26,781點回順，並於26,556點有承接，收報26,728點，升195點或0.74%；國指升0.12%。大市半日成交1355億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率48比52，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為44比56，大市好淡爭持，買盤動力較強。

大部分行業表現牛皮，變幅（升或跌）在1%以內，本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半上升，當中航空及相關升逾2%表現最強，其次醫藥保健、博彩及消閒升近2%，軟件服務升約1%。下跌行業，金屬及礦石跌逾2%表現最差，汽車及相關跌1.5%，綜合企業跌1.3%。

南航有望向5.5元附近推進

受惠疫苗的相關股份明顯向好，除了航空股南航（1055）及機場股首都機場（0694）外，旅遊行李箱品牌新秀麗（1910）、收租九倉（0004）、領展（0823）、餐飲股海底撈（6862）等買盤相對積極。值得留意，南航近半個月來受制5元關口表現反覆，昨天向上突破企穩5元之上收市，後市有望朝住5.5元附近推進，入市短線止蝕位放在20天線約4.8元。此外，醫藥甚至生物科技股做好，除了石藥（1093）從7個月低位大彈外，上周提到的藥明生物（2269）、微創（0853），前者守住70元支持回升，後者出現後抽試31元再漲，形成一浪高於一浪走勢。

微創走勢一浪高於一浪

未有盈利的生物科技公司（生科B股）有望納入「互聯互通」的選股範圍，刺激生物科技股近日都受到追捧；目前恒生綜合指數包括8隻生科B股，預料市值較大及成交較活躍有啟明（2500）、康希諾（6185）、康方（9926）等有機會成為首批港股通名單。不過生科股中，於2017年已在美國上市、9月底在港第二上市再鼎（9688），與啟明、康希諾、康方比較，走勢穩步向好更佳。不過，整體而言，生科B股業務不確定性高，風險大，股價也極為波動，如康希諾年內曾經累升近4倍，之後高位回落一半；4月上市的康方最多較高位跌逾四成，啟明相當硬淨也較高位跌逾三成。若然看好生科股希望捕捉熱潮，可以考慮追蹤Solactive中國生物科技指數的ETF──GX中國生科（2820）。

生科B股風險大 ETF可分散風險

今年3月至7月GX中國生科跟隨生科股大漲倍升，雖然之後生科股急回，但該ETF仍保持高位運行。目前GX中國生科十大持股包括藥明生物、藥明康德（2359）、百濟神州（6160）、信達生物（1801）等在港或在美上市股份，也持有A股如恒瑞醫藥、康泰生物等。一隻藥明生物在股份拆細後，每手仍近4萬元，GX中國生科入場費每手約5300多元，算是另一可以較低門檻入場分散風險的選擇。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕GX中國生科 再鼎 生科股 南航

上 / 下一篇新聞

摩笛唱好 領展九置彈半成 料港零售明年重拾增長 寫字樓相對弱
摩笛唱好 領展九置彈半成 料港零售明年重拾增長 寫字樓相對弱
大和：疫情爆第四波 推高港視全年GMV
大和：疫情爆第四波 推高港視全年GMV
eatigo：聖誕訂座料較往常低
eatigo：聖誕訂座料較往常低
藍月亮今招股 入場費6646元
藍月亮今招股 入場費6646元
港PMI重回擴張區 32月最高
港PMI重回擴張區 32月最高
恒指收市後換馬 110億料追買3新貴
恒指收市後換馬 110億料追買3新貴
美眾院通過監管中概股法案 兩黨合力推動 料特朗普簽署成立
美眾院通過監管中概股法案 兩黨合力推動 料特朗普簽署成立
港財匯局：7調查個案已獲內地審計底稿
港財匯局：7調查個案已獲內地審計底稿
移卡上市半年即配股 最多折讓9%集資8.2億
移卡上市半年即配股 最多折讓9%集資8.2億
遭剝奪投票權案 郭曉群須付50%訟費
遭剝奪投票權案 郭曉群須付50%訟費
蛋殼公寓逾16萬租客 獲微眾免息延期還款
蛋殼公寓逾16萬租客 獲微眾免息延期還款
上季港口貨物吞吐量按年跌5.7%
上季港口貨物吞吐量按年跌5.7%
信義玻璃收購中國玻 作價17億維持上市地位
信義玻璃收購中國玻 作價17億維持上市地位
恒大11個月賣樓6787億 超額完成全年目標
恒大11個月賣樓6787億 超額完成全年目標
Tesla股價再彈 馬斯克籲員工小心大跌
Tesla股價再彈 馬斯克籲員工小心大跌
OPEC+增產料限50萬桶以下
OPEC+增產料限50萬桶以下
亞馬遜洽購播客初創Wondery
亞馬遜洽購播客初創Wondery
何民傑：直接資助內地僱主更利港青融入大灣區
何民傑：直接資助內地僱主更利港青融入大灣區
岑智勇：市况未如指數強 有「托沽」之嫌
岑智勇：市况未如指數強 有「托沽」之嫌
技術取勝：石藥集團8.2元料有沽壓
技術取勝：石藥集團8.2元料有沽壓
盧駿匡：短線巿寬多跑在恒指之前
盧駿匡：短線巿寬多跑在恒指之前
周顯：大型股發新非壞事 關鍵股票落誰手
周顯：大型股發新非壞事 關鍵股票落誰手
譚新強：對拜登政策綱領的建議（二） Bitcoin、美股、COVID每日死亡人數齊創新高 是悲還是喜？
譚新強：對拜登政策綱領的建議（二） Bitcoin、美股、COVID每日死亡人數齊創新高 是悲還是喜？
湯文亮：記者應為自己爭取權益
湯文亮：記者應為自己爭取權益
泰國擬推買樓取簽證 吸海外資金 疫情打擊樓市 布吉成重災區
泰國擬推買樓取簽證 吸海外資金 疫情打擊樓市 布吉成重災區
盧楚仁：中美新能源政策 油市增添風險
盧楚仁：中美新能源政策 油市增添風險
四盤1900伙批預售 疫下三盤或明年推 上月新申預售樓花逾2200伙 5個月新高
四盤1900伙批預售 疫下三盤或明年推 上月新申預售樓花逾2200伙 5個月新高
深水埗弦雅折實385萬起 近2年最低入場費市區新盤
深水埗弦雅折實385萬起 近2年最低入場費市區新盤
「藥房大王」撤辣前6738萬沽上水舖
「藥房大王」撤辣前6738萬沽上水舖
維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高
維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高
宏安底價3.26億統一大角嘴舊樓業權
宏安底價3.26億統一大角嘴舊樓業權