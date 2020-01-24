劉思明：生科股納港股通 ETF門檻低

大部分行業表現牛皮，變幅（升或跌）在1%以內，本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半上升，當中航空及相關升逾2%表現最強，其次醫藥保健、博彩及消閒升近2%，軟件服務升約1%。下跌行業，金屬及礦石跌逾2%表現最差，汽車及相關跌1.5%，綜合企業跌1.3%。

南航有望向5.5元附近推進

受惠疫苗的相關股份明顯向好，除了航空股南航（1055）及機場股首都機場（0694）外，旅遊行李箱品牌新秀麗（1910）、收租九倉（0004）、領展（0823）、餐飲股海底撈（6862）等買盤相對積極。值得留意，南航近半個月來受制5元關口表現反覆，昨天向上突破企穩5元之上收市，後市有望朝住5.5元附近推進，入市短線止蝕位放在20天線約4.8元。此外，醫藥甚至生物科技股做好，除了石藥（1093）從7個月低位大彈外，上周提到的藥明生物（2269）、微創（0853），前者守住70元支持回升，後者出現後抽試31元再漲，形成一浪高於一浪走勢。

微創走勢一浪高於一浪

未有盈利的生物科技公司（生科B股）有望納入「互聯互通」的選股範圍，刺激生物科技股近日都受到追捧；目前恒生綜合指數包括8隻生科B股，預料市值較大及成交較活躍有啟明（2500）、康希諾（6185）、康方（9926）等有機會成為首批港股通名單。不過生科股中，於2017年已在美國上市、9月底在港第二上市再鼎（9688），與啟明、康希諾、康方比較，走勢穩步向好更佳。不過，整體而言，生科B股業務不確定性高，風險大，股價也極為波動，如康希諾年內曾經累升近4倍，之後高位回落一半；4月上市的康方最多較高位跌逾四成，啟明相當硬淨也較高位跌逾三成。若然看好生科股希望捕捉熱潮，可以考慮追蹤Solactive中國生物科技指數的ETF──GX中國生科（2820）。

生科B股風險大 ETF可分散風險

今年3月至7月GX中國生科跟隨生科股大漲倍升，雖然之後生科股急回，但該ETF仍保持高位運行。目前GX中國生科十大持股包括藥明生物、藥明康德（2359）、百濟神州（6160）、信達生物（1801）等在港或在美上市股份，也持有A股如恒瑞醫藥、康泰生物等。一隻藥明生物在股份拆細後，每手仍近4萬元，GX中國生科入場費每手約5300多元，算是另一可以較低門檻入場分散風險的選擇。

[劉思明 數據尋寶]