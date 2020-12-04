盧駿匡：短線巿寬多跑在恒指之前

從技術上來看，11月3日至11月7日恒指都沿着10天線之上運行，成為短期的常態。不過在11月30日，恒指急挫愈500點，並且收市價低於10天線，成交方面同時顯著急增，是短期見頂的信號。一般而言，恒指在高位呈現大陰燭或者下跌裂口後市偏淡居多。

倘做淡應以27040點作止蝕

另外，在急挫翌日多會有技術反彈，即是以陽燭收市。在12月1日正好符合相關走勢，11月30日的低位26,322點成為短期的重要關鍵。假如下破，將會回補11月9日的上升裂口，即大約25,800點。如果做淡，應以11月25日的高位27,040點作為止蝕。

上周曾有讀者問及，為何筆者在每日大市分析的短片中表示看淡，但是恒指仍未有下跌。其實原因十分簡單，是因為短線市寬在超買區回落至70%以下的水平，反映整體港股已經逐步轉弱。短線市寬往往是跑在恒指之前，因此有很強的預視能力，只要恆指跌穿技術之前便會展開調整，而這個情况在本周剛剛出現。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]