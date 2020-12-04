Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年12月4日星期五
技術取勝
投資策略
摩笛唱好 領展九置彈半成 料港零售明年重拾增長 寫字樓相對弱
大和：疫情爆第四波 推高港視全年GMV
eatigo：聖誕訂座料較往常低
藍月亮今招股 入場費6646元
港PMI重回擴張區 32月最高
恒指收市後換馬 110億料追買3新貴
美眾院通過監管中概股法案 兩黨合力推動 料特朗普簽署成立
港財匯局：7調查個案已獲內地審計底稿
移卡上市半年即配股 最多折讓9%集資8.2億
遭剝奪投票權案 郭曉群須付50%訟費
蛋殼公寓逾16萬租客 獲微眾免息延期還款
上季港口貨物吞吐量按年跌5.7%
信義玻璃收購中國玻 作價17億維持上市地位
恒大11個月賣樓6787億 超額完成全年目標
Tesla股價再彈 馬斯克籲員工小心大跌
OPEC+增產料限50萬桶以下
亞馬遜洽購播客初創Wondery
何民傑：直接資助內地僱主更利港青融入大灣區
岑智勇：市况未如指數強 有「托沽」之嫌
技術取勝：石藥集團8.2元料有沽壓
盧駿匡：短線巿寬多跑在恒指之前
劉思明：生科股納港股通 ETF門檻低
周顯：大型股發新非壞事 關鍵股票落誰手
譚新強：對拜登政策綱領的建議（二） Bitcoin、美股、COVID每日死亡人數齊創新高 是悲還是喜？
湯文亮：記者應為自己爭取權益
泰國擬推買樓取簽證 吸海外資金 疫情打擊樓市 布吉成重災區
盧楚仁：中美新能源政策 油市增添風險
四盤1900伙批預售 疫下三盤或明年推 上月新申預售樓花逾2200伙 5個月新高
深水埗弦雅折實385萬起 近2年最低入場費市區新盤
「藥房大王」撤辣前6738萬沽上水舖
維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高
宏安底價3.26億統一大角嘴舊樓業權
技術取勝：石藥集團8.2元料有沽壓
prev
next
【明報專訊】蒙牛乳業42元料不易升破（圖）
海底撈逼近區間頂部（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
摩笛唱好 領展九置彈半成 料港零售明年重拾增長 寫字樓相對弱
大和：疫情爆第四波 推高港視全年GMV
eatigo：聖誕訂座料較往常低
藍月亮今招股 入場費6646元
港PMI重回擴張區 32月最高
恒指收市後換馬 110億料追買3新貴
美眾院通過監管中概股法案 兩黨合力推動 料特朗普簽署成立
港財匯局：7調查個案已獲內地審計底稿
移卡上市半年即配股 最多折讓9%集資8.2億
遭剝奪投票權案 郭曉群須付50%訟費
蛋殼公寓逾16萬租客 獲微眾免息延期還款
上季港口貨物吞吐量按年跌5.7%
信義玻璃收購中國玻 作價17億維持上市地位
恒大11個月賣樓6787億 超額完成全年目標
Tesla股價再彈 馬斯克籲員工小心大跌
OPEC+增產料限50萬桶以下
亞馬遜洽購播客初創Wondery
何民傑：直接資助內地僱主更利港青融入大灣區
岑智勇：市况未如指數強 有「托沽」之嫌
技術取勝：石藥集團8.2元料有沽壓
盧駿匡：短線巿寬多跑在恒指之前
劉思明：生科股納港股通 ETF門檻低
周顯：大型股發新非壞事 關鍵股票落誰手
譚新強：對拜登政策綱領的建議（二） Bitcoin、美股、COVID每日死亡人數齊創新高 是悲還是喜？
湯文亮：記者應為自己爭取權益
泰國擬推買樓取簽證 吸海外資金 疫情打擊樓市 布吉成重災區
盧楚仁：中美新能源政策 油市增添風險
四盤1900伙批預售 疫下三盤或明年推 上月新申預售樓花逾2200伙 5個月新高
深水埗弦雅折實385萬起 近2年最低入場費市區新盤
「藥房大王」撤辣前6738萬沽上水舖
維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高
宏安底價3.26億統一大角嘴舊樓業權
摩笛唱好 領展九置彈半成 料港零售明年重拾增長 寫字樓相對弱
大和：疫情爆第四波 推高港視全年GMV
eatigo：聖誕訂座料較往常低
藍月亮今招股 入場費6646元
港PMI重回擴張區 32月最高
恒指收市後換馬 110億料追買3新貴
美眾院通過監管中概股法案 兩黨合力推動 料特朗普簽署成立
港財匯局：7調查個案已獲內地審計底稿
移卡上市半年即配股 最多折讓9%集資8.2億
遭剝奪投票權案 郭曉群須付50%訟費
蛋殼公寓逾16萬租客 獲微眾免息延期還款
上季港口貨物吞吐量按年跌5.7%
信義玻璃收購中國玻 作價17億維持上市地位
恒大11個月賣樓6787億 超額完成全年目標
Tesla股價再彈 馬斯克籲員工小心大跌
OPEC+增產料限50萬桶以下
亞馬遜洽購播客初創Wondery
何民傑：直接資助內地僱主更利港青融入大灣區
岑智勇：市况未如指數強 有「托沽」之嫌
盧駿匡：短線巿寬多跑在恒指之前
劉思明：生科股納港股通 ETF門檻低
周顯：大型股發新非壞事 關鍵股票落誰手
譚新強：對拜登政策綱領的建議（二） Bitcoin、美股、COVID每日死亡人數齊創新高 是悲還是喜？
湯文亮：記者應為自己爭取權益
泰國擬推買樓取簽證 吸海外資金 疫情打擊樓市 布吉成重災區
盧楚仁：中美新能源政策 油市增添風險
四盤1900伙批預售 疫下三盤或明年推 上月新申預售樓花逾2200伙 5個月新高
深水埗弦雅折實385萬起 近2年最低入場費市區新盤
「藥房大王」撤辣前6738萬沽上水舖
維港灣複式戶2258萬 今年屋苑新高
宏安底價3.26億統一大角嘴舊樓業權
prev
next