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岑智勇：市况未如指數強 有「托沽」之嫌

【明報專訊】周四恒指輕微高開後，初段在10 天平均線水平爭持，在11時後在匯豐控股（0005）突然抽升近3%帶動下，恒指抽高，走出一段優於國指的走勢。未幾，指數在升至26,781.99點的自12月1日以來高位後，走勢回軟，回軟到10 SMA前喘定，並繼續反覆向好的走勢，走勢在下午3時後略放緩；全日波幅225.97點。恒指收報26,728.5點，升195.92點或0.74%，成交金額1354.5億元，國指收報10,586.37點，升12.58點或0.12%。恒指走勢優於國指，其中一個原因是內銀板塊走勢偏軟。

內銀偏軟 恒指走勢優於國指

恒指以陽燭「陀螺」收市，重上10 SMA，惟波幅及成交都收窄。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善。全日上升股份 826隻，下跌 842隻，整體市况未如指數般強，略有「托沽」之嫌。

石藥集團（1093）早前公布，附屬公司上海恩樂邁生物科技已獲得中國國家藥品監督管理局批准，可以在中國開展在研創新藥ALMB-0166用於治療急性脊髓損傷的臨牀試驗。另公布附屬公司美國NovaRock Biotherapeutics Limited自主研發的抗體藥物NBL-015獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）頒發針對治療胰腺癌的孤兒藥資格認定。消息帶動石藥股價向好，昨收報7.89元，升5.91%，成交金額10.5億元，是升幅最大的恒指及國指成分股。

新藥利石藥股價 航空股向好

中國民航信息網絡（0696）的主要業務為從事供應中國航空旅遊業信息技術解決方案，包括航空信息技術服務、分銷信息技術服務、結算清算服務等。根據民航局數據，10月份共完成運輸總周轉量86.7億噸公里，恢復至去年同期的77.5%；完成旅客運輸量5032.3萬人次，恢復至去年同期的88.3%；完成貨郵運輸量62.1萬噸，按年下降6.8%，其中，全貨機貨郵運輸量繼續保持較快增長，共完成22.9萬噸，按年增長21.8%。

另一方面，歐美國家在新冠肺炎的研發取得進展，加上英國批准輝瑞的新冠疫苗下周起在全國提供。消息令投資者憧憬疫情有望受控，並使傳統經濟復蘇，航空板塊集體向好，預料將有利於中航信的業務發展。

集團近日股價向好，並在金融科技系統中出現信號。股份上日收報18.76元，市盈率19.312倍，周息率1.687厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]

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