何民傑：直接資助內地僱主更利港青融入大灣區

現時政府的做法是是以補貼僱主年輕人工資的方式。這種做法當然直接簡單，讓年輕人清楚地掌握可以收取的薪金有多少，也直接彌補了大灣區其他城市和香港的工資差距。但這種做法也會造成一些問題，或許會阻礙年輕人長遠地融入大灣區。

胡亂補貼加劇薪酬差距 反令港青被排擠

筆者在新城電台擔任主持的節目曾訪問中文大學李兆波博士，他長期在中文大學深圳校區任教。在節目中，我們討論了深圳的本科生和香港本科生的競爭力差距。李博士直言：「香港本科生無論在語言能力、適應內地文化能力都遜色於內地的本科畢業生。」

暫且不討論香港年輕人能否適應內地生活，例如聖誕節不是公眾假期、上網限制、辦公室午睡文化等等。這次大灣區青年就業計劃用資助僱員薪金的方法，就有引起香港年輕人在內地辦公室被排擠的可能。當內地畢業生知道來自香港的同事獲取超過1萬元的補貼，心裏或多或少會有些不平衡。况且，計劃完結後，如果香港年輕人要繼續保持這個薪金水平，就必須向僱主證明自己的能力比同期入職的內地同事更加優勝，然而，做到卻是相對困難。

其實，政府可以考慮一個更靈活有機的方法，將計劃的成本轉化為創造便於青年在大灣區就業的環境，例如將資助金額直接撥給僱主，而不是硬性規定要作為工資補貼。這樣就可以彈性地令不同的僱主用他們自己的方法吸引香港青年到大灣區工作，例如提供未來的就業前景、不同的福利和培訓、醫治和大學合作一些銜接的課程等等。如果年輕人是因為被這些僱主提供的福利吸引，參與大灣區就業，他們獲取的薪金也是和市場接軌。這樣將會能夠更加長遠和持久讓香港年輕人在大灣區就業，而不是計劃完結後就走，沒有發展空間。

107動力召集人 www.facebook.com/momemtum107

[何民傑 錢本善]