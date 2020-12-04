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亞馬遜洽購播客初創Wondery

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，亞馬遜積極推動播客（Podcast）業務，正就收購播客初創公司Wondery展開獨家談判。彭博社消息稱，蘋果及SONY等早前也曾商討收購Wondery。在去年6月的最新一輪融資，該公司的估值為1億美元。消息稱，亞馬遜今次談判對Wondery的估值超過3億美元，預期該公司今年收入可望增至超過4000萬美元，其中約75%來自廣告，其餘來自電視授權及訂閱服務等。

估值超過3億美元

根據數據分析公司Podtrac的數據，Wondery是全球最大的獨立播客生產商（independent podcast producer），目前有100多個播客，其中包括受歡迎的《Dirty John》節目。它是美國第6大播客發行商 （podcast publisher），截至10月擁有800萬獨立聽眾。業界人士預計，美國明年來自播客的整體廣告收入，將由去年的7億美元左右，增至明年的超過10億美元。

此外，路透社引述4名知情人士稱，以紐約為首的美國多個州份的檢察長，正調查facebook（fb）是否違反反壟斷法，並計劃下周向其提出訴訟。消息稱，超過40個州計劃參與此訴訟，暫未知各州的訴訟內容。這將是10月以來，美國司法部起訴Alphabet後，今年第二宗針對科技巨企的大型訴訟。另外，美國聯邦貿易委員會（FTC）的委員已於周三開會，可能入稟地方法院向fb提出相關訴訟。

（綜合報道）

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