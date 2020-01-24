OPEC+增產料限50萬桶以下

美匯失守91 見20月新低

消息稱，OPEC原傾向將現有減產幅度延長3個月，但遭俄羅斯等部分與會國反對，因為它們希望趁油價開始回升增加產量。知情人士稱，部分與會國希望在明年1月起，每天產量將較現水平增加200萬桶，惟油組領袖沙特阿拉伯希望維持目前的減產幅度，與會各方商議中間落墨，將每天產量溫和提升50萬桶，但下月過後仍可能進一步提升產量。今年3月初，環球疫情惡化前，沙特與俄羅斯在石油政策上爆發衝突，雙方各自增產觸發石油減價戰。不過OPEC+最終在4月達成減產協議。

疫情之下，從事電商業務及遙距辦公等科技企業備受追捧。美國今年迄今的風投融資，已超越去年全年。根據數據服務供應商PitchBook的數據，截至12月1日，美國的風投融資總額達1396億美元，去年全年為1373億美元，標誌着美國風險投資連續3年超過1000億美元。

（綜合報道）

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