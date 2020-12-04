Tesla股價再彈 馬斯克籲員工小心大跌

警告員工控制支出 怕盈利無以為繼

電影《沽注一擲》（The Big Short）的主角原型——著名投資者伯里（Michael Burry）亦透露，正沽空特斯拉股票， 並建議馬斯克應趁股價處於「荒謬的高位」，發行更多股票融資。不過高盛分析師持相反意見，將特斯拉的股票評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價由455美元，大幅提升至780美元，較現價有約三成水位。特斯拉股價早段升4%，在590美元徘徊。美國上周首次申領失業救濟人數減少7.5萬，總數降至71.2萬，遠低於分析師預期的77.5萬。不過美國疫情惡化之際，上月的ISM非製造業指數降至55.9，數值為半年低位。美股3大指數早段向上，道指再升穿三萬點，納指亦再創新高。

利潤主要來自碳排放額度銷售

馬斯克周二在內部電郵，以蓬鬆的梳芙厘比喻特斯拉的股價，稱投資者對特斯拉的利潤期望很高，「若任何時候，投資者認為預期無法實現」，特斯拉的股價將受重創。他說，隨着股價屢創新高，似乎審慎地處理支出不那麼重要，但這「絕對不是事實」。

他承認，特斯拉的實際盈利能力很低，過去一年的利潤率僅1％左右。根據特斯拉的財報數據，其大部分利潤並非來自電動車交付，而來自碳排放額度的銷售。馬斯克強調，為使消費者負擔得起特斯拉的電動車，「我們必須更明智地花錢」。他形容，這是艱苦的省錢遊戲，需要大量省錢的好方法來降低零件、生產工序等成本，同時提升產品的質量和功能。

股價今年來累升近6倍

特斯拉10月公布已連續5季實現盈利，預計今年將首次實現年度盈利。隨着特斯拉將在本月正式加入標普500指數，其股價今年以來累計升近6倍，使特斯拉比傳統車廠更具價值。受惠於特斯拉股價上漲，馬斯克今年的身家暴漲1110億美元，總財富達1390億美元。

在金融海嘯席捲全球前押注美國次按泡沫爆破的著名投資者伯里，一直質疑特斯拉估值過高。他建議馬斯克趁股價處於高位，增發25%至50%的股票。不過高盛分析師Mark Delaney的研究報告看好特斯拉的前景，認為該車廠在電動車市場的市佔率若能保持在25％以上，其交付量可在2040年增至1500萬輛。在樂觀的預期下，交付量可達2000萬輛，是目前交付量的40倍左右。

高盛：電池降價 改善電動車效益

高盛指出，電動車電池的降價速度比預期快，改善了購買電動車的經濟效益。此外，多國政府擬立法在未來10至20年淘汰碳排放量高的汽車，這將有助電動車的銷售前景，預期市場轉向電動車的速度將不斷加快。

（綜合報道）

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