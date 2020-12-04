上季港口貨物吞吐量按年跌5.7%

轉口貨物按年升4.4%

第三季海運及河運貨物分別按年跌6%及5.4%，至3740萬及2590萬公噸；進口貨物按年跌5.5%至2610萬公噸，轉口貨物按年升4.4%至1680萬公噸，出口按年跌40.2%至490萬公噸。抵港港口貨物及離港港口貨物之中，重量錄得雙位數升幅的裝貨國家僅得韓國，兩者分別按年升10.9%及13.1%。抵港港口貨物重量錄得雙位數跌幅的裝貨國家則以美國最為嚴重，按年跌31.4%，離港港口貨物以澳門的跌幅最為嚴重，按年跌33.9%

抵港裝貨國家 美國跌31%最嚴重

貨櫃方面，港口處理470萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年升1.8%。海運載貨貨櫃按年跌3.2%至268萬標準貨櫃單位，河運載貨貨櫃則按年升6.1%至125萬標準貨櫃單位。

抵港船次方面，抵港遠洋輪船船次按年跌15.9%至5379船次，其總容量亦按年跌9.4%至9050萬淨噸。抵港內河船船次亦按年跌54.1%至15,477船次，總容量按年跌30.2%至2040萬淨噸。