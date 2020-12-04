經濟

蛋殼公寓逾16萬租客 獲微眾免息延期還款

【明報專訊】內地第二大長租公寓平台蛋殼公寓傳出資金斷裂，更導致全國多地發生業主討租、租客被逼遷等一連串社會事件。就連專門為蛋殼公寓租客提供租金貸款的騰訊（0700）旗下微眾銀行，前晚亦要緊急「補鑊」，宣布向16.2萬名受影響客戶提供免息延期還貸。

倘至2023年底未解決 再訂客戶權益方案

微眾銀行指，所有受蛋殼公寓事件影響的客戶，可申請免息延期償還剩餘貸款本金，在2023年底之前將不扣款、不計息，不影響信用紀錄。據該行指，截至12月1日有16.2萬名客戶為蛋殼公寓租客，已申請免息延期的有4萬人。

微眾銀行更指出，因預計蛋殼公寓事件相關問題的處置可能持續較長時間，如至2023年底仍未解決，銀行將視情況公布新的客戶權益保護方案。

租客可年繳或半年繳 由微眾借出租金

蛋殼公寓在全國13個城市運營41.9萬間公寓，其營運模式是以高於市場價格向業主租房，再以較低租金出租單位，擔當「二房東」角色。不過，蛋殼公寓是按月或按季向業主繳租，從租客收取的是半年甚至一年租金，而租客可選擇向與蛋殼合作的微眾銀行申請租房貸款，換句話說，租客不是交租，而是還貸。

蛋殼公寓成立於2015年，其間進行多輪融資，獲華人文化、螞蟻集團、老虎基金、春華資本等參投，今年1月更在美國上市，據招股書披露，華人文化及螞蟻集團分別持股8.9%和8.6%。但今年6月，蛋殼聯合創始人兼行政總裁高靖受查，網上陸續出現蛋殼周轉不靈、欠薪欠款傳言。其後事態愈發不可收拾，有前員工指公司瀕臨破產，雖蛋殼否認，但全國多地已開始出現供應商追欠債、業主追欠租的情況（見表）。蛋殼股價昨晚挫2%，自上月中以來累跌近三成。

疫下沒租客 資金鏈斷裂

同時，有收不到租金的業主向交了租貸的租客逼遷，社會矛盾惡化，據內媒指，近日北京的鎖匠生意火熱，因為大量業主請鎖匠來換鎖，逼租客搬走。事態令地方政府紛表關注，例如上海市房屋管理局日前約談蛋殼管理層，要求妥善處理糾紛。

據招股書顯示，蛋殼收入高度依賴租金貸款獲取的租金預付款，2019年佔收入比例達到80%，惟公司連續多年虧損，今年首季蝕12.34億元人民幣。分析認為，由於疫情影響租務市場，在缺乏租客借貸支持，令蛋殼公寓的收入來源一下子斷裂。

明報記者 陳子凌

相關字詞﹕蛋殼公寓 黎瑞剛 螞蟻集團 免息延期 微眾銀行

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