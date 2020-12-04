港財匯局：7調查個案已獲內地審計底稿

財匯局表示，隨着中資上市公司對香港資本市場愈顯重要，當局與中國財政部監督評價局去年5月簽訂諒解備忘錄，按照相互依賴的原則下，目標加強上市實體審計的質素及可靠性、保障投資者及公眾的利益，及加強公眾對審計的信任和投資者對資本市場的信心。

主席黃天祐：顯示備忘錄有效落實

財匯局署理行政總裁王蕙湄今年5月曾表示，有關的協助請求主要在今年2月、3月提出，但因新冠病毒疫情，部分申請合作受到阻礙或延遲。目前為止，財匯局已就11個調查個案提出請求，其中7個調查個案已取得審計底稿。

財匯局主席黃天祐表示，這顯示了備忘錄有效落實，運作暢順，促進有關當局與財政部監督評價局的合作，從而延展本局跨境審計監管的職能。雙方已就建立策略關係奠定堅實基礎。透過備忘錄所達成的合作，將進一步鞏固香港作為穩健的國際金融中心的地位。

財匯局行政總裁Marek Grabowski稱，是次合作只是開端，期待合作精神可延展至本局全方位的監管職能，包括查察、調查及紀律處分。