經濟

美眾院通過監管中概股法案 兩黨合力推動 料特朗普簽署成立

【明報專訊】美國針對中概股的《外國公司問責法案》再獲美國兩黨合力推進，距離成法僅有一步之遙。繼5月參議院批准草案後，眾議院昨日亦全票通過草案，兩黨在針對中概股的態度均表現強硬。路透社報道，美國總統特朗普很大機會簽署成法。

明報記者 馬迪帆

現時美國上市公司審計，均受上市公司會計監督委員會（PCAOB）監管，PCAOB點名指出中國內地、香港、比利時及法國4個地區不允許美國審查審計底稿，因而成為例外。但PCAOB同時預料，快將與法國、比利時達成協議，就審計監管合作，意味若《法案》獲特朗普簽署，法例將僅針對中國內地及本港公司。

外交部：反對證券監管政治化

根據《法案》初步內容，若外國上市公司連續3年不受PCAOB監管，便面臨停牌，換言之，中概股初步將有3年的期限以達至要求。此外，不受監管的中概股亦要申報自身是否受外國政府擁有或控制，且須額外披露政府持股等。其中一項要求，是要公司披露董事及高層中的中共產黨黨員名單。外電同時透露，美國證交會還在擬定另一提案，允許中國審計機構在不違反本國法律下，遵守檢查要求。

外交部發言人華春瑩昨日回覆稱，美國做法是對中國企業進行政治打壓，堅決反對美國將證券監管政治化。她表示，若草案最終成法，將嚴重削弱全球投資者對美國資本市場的信心，損害美國自身利益。

涉中概股230家 暫10家回流

翻查PCAOB數據，截至今年7月1日，未有接受其監管的外國公司估計共計有252家，估算中概股佔約230家。雖然中概股今年加快步伐來港分散風險，但至今完成在港第二上市的公司也僅有10家，包括阿里巴巴（9988）、京東（9618）、新東方（9901）等。

華興證券的報告指，《法案》成法已是大概率事件，未來市值較大的中概股或選擇在港作第二上市，而中小市值股份更可能由美國私有化退市，再於香港重新上市。他表示，未來中概股或會面臨市場情緒波動及估值的壓力，若中概股大規模在中港股市掛牌，料也將對美國一、二級股票市場表現構成壓力。但該行同時認為，美國市場有自身優勢（見表），對某些行業和擬上市企業而言，赴美上市仍具有一定的吸引力。

華興：中小型股或改來港上市

《紐約時報》引述接近北京人士稱，中央高層對美國決定感到不滿，但同時也不太擔心《法案》生效。消息人士稱，因中港市場體量較以前更大，也更具有深度，部分股份估值甚至超過美股，因此若在美股不受歡迎，公司仍可選擇在中港集資。

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