恒指收市後換馬 110億料追買3新貴

據恒指公司最新數據，截至11月底，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約376億美元，當中與恒指、國指和科指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約218億美元、54億美元和12億美元。以此計算，預料美團（3690）、安踏（2020）及百威亞太（1876）3隻新科藍籌，將分別引來85.02億、16.83億及7.82億元被動資金淨買入。

匯控騰訊領漲 恒指重上10天線

恒指昨日升195點至26,728點，重上10天線。國指微升12點至10,586點，科指漲1.17%或91點，收報7940點。主板成交1355億元。匯控（0005）繼續領漲，升2%，收報43.4元。騰訊（0700）亦升2.6%。大規模配股集資的小米（1810）反彈4.12%，收報25.3元。全日表現最佳的成分股是石藥（1093），升5.9%。中信股份（0267）跌6.5%最差。

許長泰：可留意與經濟復蘇相關板塊

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，近日配股的都是成長型公司，看到經濟表現有改善，因此集資為未來營運增長做好準備。他看好明年股市，認為隨着經濟復蘇，旅遊、原材料等行業盈利上升，投資者可考慮增加與經濟復蘇相關的板塊比重，包括金融、物流及出口股。倘香港疫情受控，恢復通關時，明年可買入房地產、租務、零售及旅遊相關行業。