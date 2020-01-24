經濟

港PMI重回擴張區 32月最高

【明報專訊】本港企業經營呈現平穩迹象，IHS Markit昨日公布的11月香港採購經理人指數（PMI）為50.1，較10月份的49.8有所回升，並重返50以上的擴張區域，且為2018年3月以來最高，反映私營經濟景氣基本持平，不過商業情緒仍然負面，而且新一波疫情及防疫措施再次收緊打擊商業信心，威脅香港經濟復蘇。

Markit表示，整體而言11月份本港企業業務溫和收縮，新訂單跌幅放慢，採購活動大致穩定。此外，雖然企業繼續削減採購，但削減的幅度為5個月新低，明顯放緩。用於前期生產的庫存量則回升，扭轉2019年初以來的跌勢，反映企業正積極重新補充庫存；至於中國內地及海外訂單方面進一步萎縮，但相比年初明顯收窄。

Markit又指出，期內社交距離及限聚令等措施再度收緊，但對第四季中段商業營運影響不大，私營部門產出溫和下降，跌幅與10月份相同，原因包括需求減弱，以及經濟活動減少以致工作被取消。需求則變得穩定，新業務流入量繼續減少，但收縮速度是近32個月以來最少。

至於就業則連續下降兩個月，業界雖有裁減職位，但幅度輕徵；企業解釋普遍是自願離職及退休。不過，企業依然擔憂明年前景，悲觀情緒明顯。

新一波疫情打擊聖誕生意 料短期轉差

東亞銀行首席經濟師鄧世安預計，新一波疫情下，聖誕生意額會再受打擊，保就業計劃結束後亦可能接連有裁員及結業出現。而且全球疫情反彈會令商業信心再受打擊，雖然疫苗研發有進展，但大規模接種和解決眼前問題仍然只是市場的憧憬，預計PMI短期內會明顯轉差，但未必如年初般惡劣。

相關字詞﹕經濟復蘇 疫情 商業情緒 香港PMI

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