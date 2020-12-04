藍月亮今招股 入場費6646元

公司是次引入6名基石投資者，分別為中銀香港資管、大眾（香港）國際、富敦基金、長甲資本、多家國企及房企牽頭成立的大灣區共同家園發展基金，以美國資管公司聯營投資（AMG）。6名基投共投資18.21億元，假設上限定價，不計超額配股權，認購股份佔發售股份18.5%。

集資98億 引入6基石投資者

藍月亮主要生產、銷售清潔護理產品，去年於內地洗衣液、洗手液、濃縮洗衣液的市場市佔率均排名第一，期內錄得純利10.1億元人幣。公司由潘東、羅秋平兩人「夫妻檔」創立，於2010年獲高瓴資本入股。根據資料，公司上市後高瓴將持股9.3%，現時任董事局主席的潘東則將持股77.36%。

公司本次上市，約52.4%資金將用於提高品牌知名度，增強銷售及分銷網絡，增加產品滲透。

藍月亮上市投資者關係總監羅潤瑜昨日介紹，截至今年6月，公司有逾1400家線下銷售商，其中七成位於三線以下小城市，相信下沉市場是未來發展方向，此外公司亦會加強與主流電商合作，並尋求新興電商渠道。

耀才：行業獨特毛利率高 吸引散戶認購

京東健康（6618）資金將於下周一（7日）「回籠」，意味早前遭凍資的投資者將可有資金認購藍月亮。

券商為迎接大型新股，均預留孖展額度，統計5家券商，共預留約950億元額度。其中耀才預留350億元，大華繼顯預留200億元，輝立預留150億元，信誠預留150億元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，藍月亮行業獨特，毛利率達64%，相信可作為今年最後一隻重磅新股，吸引大量散戶認購。

泡泡瑪特券商孖展超購90倍

此外，內地「盲盒」玩具商泡泡瑪特（9992）今日截止認購，綜合券商數據，累計共借出572億元孖展，僅計券商孖展，超購90倍。外電昨日報道，泡泡瑪特國際配售方面已提前截飛。公司擬於12月11日掛牌。

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