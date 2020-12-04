摩笛唱好 領展九置彈半成 料港零售明年重拾增長 寫字樓相對弱

明報記者 蕭嘉聰

大摩預計，近期的消費情緒仍受疫情影響，港零售銷售今年將大跌25%，明年開始復蘇，零售銷售將增長10%，受基數較低影響，明年首季將按年升4%，內地旅客料於明年第二至第三季陸續恢復來港，加快增長速度，2022年零售銷售增長更可加快至14%，其中奢侈品銷售增長會更快。

料高端低端零售市場跑贏中端

該行又指出，未來12個月高端零售將受惠於旅客復蘇及人民幣升值，根據其統計，香港化妝品以外的奢侈品價格較內地便宜約14%。低端零售方面，由於保就業計劃完結，中產家庭收入更依賴工資，消費開支或減少，低端零售料有所受惠。

大摩將九置目標價大升50%至42元，預料集團可能受惠於奢侈品銷售增長及旅客復蘇；領展目標價亦調高11%至78元，因領展是少數仍能增加派息的本港房託，截至明年3月底止的財年亦有機會增加分派，並受惠於中產消費轉移至大眾市場。九置昨日收市升4.2%至38.45元；領展亦升5.7%至70.8元。

「去中環化」趨勢料明年放緩

寫字樓方面，大摩相對地不看好，預計明年的租金將會持平，而本地生產總值將呈現V形反彈，按年上升5％，應會逐漸轉化為吸納寫字樓空間並支撐租金水平。該行估計，租金將在明年上半年下跌5％，並於下半年上升5％，而空置率會在今年底升至約9％，明年12月就將慢慢降至7.5%水平，由於中環與其他地區的租金差距將會收窄，「去中環化」趨勢將在明年稍為放緩。

券商：旅客明年次季復來港 或迎來復蘇

該行將太古地產（1972）的評級調低至「與大市同步」，因年初至今的強勁升幅令估值很高，目標價就升13％至26元。另外，置富產業信託（0778）的評級升至「與大市同步」，因集團專注於大眾市場，經營民生商場以及合理估值，目標價7.5元。太地昨收市報23.552元，跌1.3%；置富報7.06元，升2.2%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，如果中國旅客可在明年第二季開始恢復來港，的確可迎來復蘇，而且零售表現會勝寫字樓。但他認為，疫情仍有很多變數，領展及九置現價是否吸引則見仁見智，如認為疫情明年可以好轉，現時可趁低吸納。