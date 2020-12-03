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實施劏房租管難度大 籲設資訊平台減逼遷

【明報專訊】特首林鄭月娥是次在《施政報告》中亦提到，為居住在私營樓宇，特別是劏房的輪候公屋家庭提供現金津貼，其中一個爭議點是租客並無足夠保障。她同意須研究有關問題，故此劏房租務管制研究工作小組已於4月成立，並於7月設立三個專題小組委員會探討與劏房有關社會、經濟、法律等課題，及委聘顧問進行研究，就應否及如何進行劏房租務管制收集社會各界的意見。

劏房租務管制研究工作小組的目標爭取在2021年第一季完成研究，並將報告呈交政府考慮。徐家健是上述工作小組的13名成員之一。

相信不少劏房戶關心該小組的研究暫時有何成果？徐家健指出，他個人的看法是，由於劏房租戶對比業主的議價能力明顯較低，要實施劏房租金管制屬說易行難，甚至可能帶來一些意料不到的問題，「根據我曾拜訪劏房戶的經驗，不少租戶與業主不單沒有就租約打釐印，甚至沒有簽訂正式租約，在此情况下，我擔心在租管推行之前，部分無良業主便會率先大幅加租，變相逼走這批舊租戶」。

加快覓地建公屋 最有效解決劏房問題

徐家健續說，房屋問題是相當複雜的民生問題，目前便估計有數以萬計住戶違法居住在工廈，但港府也沒有嚴格執法作清理掃蕩，避免這些住戶無家可歸，同樣道理，他覺得即使港府通過劏房租管法例，當局是否具備足夠資源執法也是需要考慮的問題。

總結是次訪問時，徐家健強調，港府要解決劏房問題，最有效的方法是加快覓地、興建更多公屋，而在此之前，可以成立及運營劏房資訊平台，向業主及租戶提供更多資訊，提升市場透明度及效率，「目前很多劏房業主不想麻煩，交由地產代理處理租務事宜，而不少地產代理往往在一年租約死約期滿後，便向業主建議大幅加租，因為這樣可以逼走舊租客，再覓得新租客時便可以賺取另一筆佣金；我覺得假如港府成立劏房資訊平台，讓業主及租客了解更多市場資訊，是可以改善上述問題」。

[名人樓市論壇]

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