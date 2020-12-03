劏房租管小組成員徐家健：津貼推升劏房租金 非輪候冊戶更慘

是次《施政報告》中，除了落實多管齊下增加住宅供應外，亦宣布試行以現金津貼紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對的生活壓力。該為期3年的試行計劃料惠及約9萬個合資格的「一般申請住戶」，涉款約80億元，港府現正制訂執行細節和詳情，目標是於明年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼；政府消息人士向傳媒透露，現金津貼金額定於綜援租金津貼一半，即介乎1237.5至3837.5元，視乎家庭人數而定（見表）。

徐家健是劏房租務管制研究工作小組的13名成員之一（見另稿），他近月亦曾實地考察位於觀塘、太子及深水埗多間劏房，了解市場情况，他在本周二接受訪問，以個人身分分析上述房策對劏房市場的影響。

劏房戶需求彈性低議價能力弱

徐家健指出，港府擬在未來3年向約9萬個合資格的「一般申請住戶」每月派錢1000多元至3000多元，而這些住戶相當部分現正居於劏房，勢將進一步推升劏房租金，「根據經濟學理論，政府可以透過徵稅阻礙某些不被鼓勵的市場行為，亦可以藉着津貼幫助某些社會弱勢社群，但不論徵稅或津貼也好，政府的干預最終是否有效，要視乎有關市場的供求彈性。以煙稅為例，過去每逢港府增加煙稅，煙草商幾乎每次均能按被加徵的稅項加價，即是把稅項全部轉嫁至消費者，原因是煙民很難戒煙，需求彈性很低；目前港府擬向合資格的公屋輪候者派錢，後者若正租住劏房，有關津貼金額肯定只有部分可保留給劏房租戶，有部分則由劏房業主藉加租拿走」。

至於上述約80億元的政府現金津貼，最終有多少會落入劏房業主的口袋？徐家健指難以準確預測，視乎市場供求與劏房租戶和業主角力情况，但一般來說是業主議價能力較強，「假如我是劏房業主，知道你們三人家庭租戶已取得2000多元政府資助，自然希望盡量加租，將有關資助轉化額外租金愈多愈好；你們作為租戶若不想被大幅加租，當然可以轉租其他單位，但搬屋很麻煩，而且家庭若有老人家，或者有小朋友在同區上學，便不希望搬屋，那麼你們的需求便沒有彈性，我們業主可藉加租2000多元拿走原屬你們租戶的政府資助」。

部分劏房戶難申請公屋反受累

徐家健續說，港府若向合資格的公屋輪候人士提供現金津貼，勢將推高劏房租金，令現正居住劏房、但不符合公屋申請資格的基層人士成為最受害的一群，「很多劏房戶也屬基層，因為不符合申請資格而沒有輪候公屋，此政策只向輪候公屋的劏房戶每月派錢，沒有輪候公屋的劏房戶不單沒有着數，而且還要捱更貴租金，這便是最慘」。

綜合上述分析，徐家健指出，雖然他支持港府推行政策幫助個別公屋輪候人士，但認為若有關政策令劏房租金急升，便違反政策的初衷，需要從長計議：「我也知道現時有些輪候公屋者生活情况較差，如果港府真是有此資源，而且經過詳細研究後，相信大部分現金津貼可落入基層的口袋中，這政策值得支持。從另一角度來說，即使港府明年7月開始按原定計劃推行此政策，但若政策出台不久即令劏房租金急升，證明大部分的着數由劏房業主取得，而無資格取得資助的劏房戶卻深受其害，便要盡快修訂。」

明報記者 葉創成

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