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大灣區商廈面對新經濟需求 看重休閒空間

【明報專訊】在八九十年代不少香港工廠北移至內地，廠房要求動輒過萬呎；來到21世紀，踏入科技年代寫字樓要求是否有大幅縮減呢？仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪表示，「手機不離手」的年代，員工對工作地方要求反而提高，因為工作時間長了，故工作地方若有健身室、酒吧、按摩房等會更吸引人才，惟爆發疫症後電子通訊較面對面更有效率，工作地點交通是否方便已不是員工最重要考慮。若港人將生意擴至廣州及深圳，租用辦公室便要留意這些方面。

吳仲豪表示，內地疫情控制得宜，基本上深圳及廣州等居民已可以回復至疫情前生活，故租金從低位反彈了不少。港人若要將生意伸延到大灣區，甚至當地創業，在選擇辦公室時首要考慮不是地點，反而是周邊配套，尤其是新經濟相關公司。因為科技行業工時較長，員工希望節省交通時間之餘，若老闆可以將公司打造成「五星級的家」，就更能吸引優秀員工。

「五星級的家」能吸引優秀員工

不少新經濟企業提供的福利都有別於傳統行業，是因為新經濟企業迅速發展，通常需要員工留在公司長時間工作，而新一代員工又更追求舒適的工作環境，例如公司內部設置健身房和淋浴房供員工在會議間隙或下班後鍛煉，或提供午睡區域供員工在午間休息充電；有些公司還會設置酒吧、按摩室和遊戲室供員工進行娛樂及社交活動。

吳仲豪亦指出，在大灣區，不少新經濟企業已面向全球，這意味需要24小時無時差在線服務和應對海外客戶的需求。由於新經濟企業聘用的員工有較多新世代年輕人，其中不少是單身的外地人，所以只要公司提供足夠的福利和舒適的空間，他們也願意長時間留在公司工作，甚至把休閒娛樂等活動也轉移到辦公室內。因此新經濟行業出現一種趨勢，就是為了挽留人才，新經濟企業都提升相關的福利，以及更人性化的工作環境。

有見及此，如港人想在內地創業，且屬於新經濟行業，在物色寫字樓時不要以為一部電腦及一張寫字枱便足夠，新經濟企業辦公室需要更大的空間，上述的休閒娛樂設施甚至可能成為未來寫字樓的趨勢。

設施配套充足 辦公室不一定處市中心

目前從事電子商務、線上教育培訓的B2C新經濟公司，尤其是內地直播賣貨、網上課堂的興起，會增加辦公室租賃面積的需求，以劃分出一系列的直播間以從事這些活動。此外，還要考慮大廈是否有基座商舖等配套，能提供零售、餐飲、24小時便利店等，方便員工不出寫字樓就能消費，購置日常所需。

廣州和深圳新經濟企業較多單身、從外地遷入的新世代年輕員工，因此他們不願承擔市中心太高的住屋租金。另外，由於新經濟公司裏大部分都是技術型員工，不需外出拜訪客戶，而且年輕人更願意採用綠色出行方式，例如共享單車、滑板、平衡車等，因此辦公室周邊有基本的公共交通設施便可，不一定需要位處市中心。

疫情下，新經濟公司親身拜訪客戶的需要減少，因為行業人員擅於用手機等電子設備，能快速回應客戶需要，再通過各種網路會議平台完成洽談工作，同樣降低要在市中心租辦公室的需要。為了讓員工能夠身處更輕鬆舒適的人性化辦公環境，新經濟企業傾向租用租金適中的「大開間」辦公室，或辦公園區內單幢寫字樓，最好是周邊配套有租金水平相宜的住宅盤源或長租公寓。

疫下會議室需求大 辦公室租賃不減

當問到疫情有否影響寫字樓需求時，吳仲豪表示，疫情下居家辦公模式對於新經濟企業來說確實降低了工作效率，因為新經濟企業裏的專案組常常在辦公室進行跨多部門、快速面對面溝通的臨時會議，依靠緊密的團隊協作才能把專案高效推進下去，對於會議室的需求很大，因而辦公室租賃需求不會減少。

根據仲量聯行的市場研究，在深圳，近年的租賃主力主要是互聯網、電子產品等科技行業與金融行業，今年新經濟行業的龍頭企業和專業服務業企業的整合加速，深圳的甲級寫字樓租賃成交以大宗交易為主，今年前3季度來自新經濟大型企業的租賃成交佔了深圳總額的30%。在廣州市場，今年來自科技行業，例如電商、遊戲及新媒體企業的搬遷與擴張租賃需求也抵消了部分小微企業受疫情衝擊而退出甲級寫字樓的影響。

明報記者 龍彩霞

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