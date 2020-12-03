經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：搵到海外投資地方 才賣走港樓

【明報專訊】有老友同我講，《港區國安法》令在港的外資公司減少，我應該早日打算，賣走一些香港物業投資海外，我問應該投資哪裏？投資美國，隨時會受到制裁；英國經濟下滑，又唔識歐洲語言，做阿四都冇資格；去年新加坡在香港的公司有頗大增幅，香港人投資去新加坡是否反其道而行？

熱門地區各有隱憂

至於台灣有入冇出，投資到台灣的錢都唔知道點樣可以攞返出嚟，而且又隨時被中國武統，試問誰人夠膽投資台灣。老友話慢慢搵，一定會搵到，我話未搵到就唔好叫我賣樓。

我問老友，在疫情下，全世界有冇10%公司消失了？老友話應該唔止，最少有20%。換句話說，香港的外資公司如果減少超過20%，就可以話受到《港區國安法》影響，如果少於20%，反而可以說國安法令到外資公司放心投資在香港，老友話理論上可以這樣說。

很多外資公司仍對港充滿信心

傳媒沒有廣泛報道的數字顯示，2019年，全港有9040家外資公司，到了2020年，數目減至9025家，少了15家，或者是0.17%，與20%相距甚遠。這證明很多外資公司對香港仍然充滿信心，在疫情之下不但沒有離開香港，甚至有新公司在香港開業。

不過，美國公司的確是走了很多，但大家亦明白，過往有很多在香港的美資公司並不是做生意，而是懷有政治任務，那些公司就會因為《港區國安法》而離開，如果撇除那些公司，香港去年的外資公司數目仍然有增長，試問誰又能夠做到。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

中海外再奪跑道地 成區內大地主 43億奪標呎價1.3萬 超預期上限
中海外再奪跑道地 成區內大地主 43億奪標呎價1.3萬 超預期上限
恒地共斥逾26億 統一黃埔街兩項目業權
恒地共斥逾26億 統一黃埔街兩項目業權
遠洋大嶼山Mt. La Vie批預售 擬現樓推
遠洋大嶼山Mt. La Vie批預售 擬現樓推
澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力
澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力
第一城凶宅同層2房低市價百萬易手
第一城凶宅同層2房低市價百萬易手
扒王之王李德麟1880萬蝕放油麻地舖
扒王之王李德麟1880萬蝕放油麻地舖
小米換股債溢價四成 股價曾挫12% 券商料集資謀超越華為 內媒揭預訂大批零部件
小米換股債溢價四成 股價曾挫12% 券商料集資謀超越華為 內媒揭預訂大批零部件
市場憂配股潮 美團捱沽一度插逾7%
市場憂配股潮 美團捱沽一度插逾7%
華晨債權人要求撤銷重組 促承諾不逃廢債
華晨債權人要求撤銷重組 促承諾不逃廢債
恒大物業首日潛水 上市前投資者仍賺
恒大物業首日潛水 上市前投資者仍賺
外電指研賭場採數字人幣 澳門博監局否認
外電指研賭場採數字人幣 澳門博監局否認
花旗Citi Plus吸年輕客 迎戰虛銀 明年首季正式推出 料兩年內新客倍增
花旗Citi Plus吸年輕客 迎戰虛銀 明年首季正式推出 料兩年內新客倍增
會計師公會：疫下上市公司披露不及格
會計師公會：疫下上市公司披露不及格
9至10月調查：餐飲生意曾返疫前水平
9至10月調查：餐飲生意曾返疫前水平
指康宏公告涉誹謗 郭曉群入稟索償促更正
指康宏公告涉誹謗 郭曉群入稟索償促更正
中港研南向債券通 金管局：已設工作組 便利內地投資者多元配置
中港研南向債券通 金管局：已設工作組 便利內地投資者多元配置
Nasdaq申提高企業董事多元比例 倡女性董事少數族裔或LGBTQ董事各一
Nasdaq申提高企業董事多元比例 倡女性董事少數族裔或LGBTQ董事各一
Salesforce逾2160億購通訊軟件Slack 挑戰微軟
Salesforce逾2160億購通訊軟件Slack 挑戰微軟
小非農新職遜預期 三大指數高位回吐
小非農新職遜預期 三大指數高位回吐
李曉佳：有線開源靠北望 新聞成敏感詞
李曉佳：有線開源靠北望 新聞成敏感詞
岑智勇：疫市無礙 TCL電子首3季盈利飈
岑智勇：疫市無礙 TCL電子首3季盈利飈
技術取勝：小米22元不宜失守
技術取勝：小米22元不宜失守
Virtual Ben宣傳Virtual Bank 順便教廣東話
Virtual Ben宣傳Virtual Bank 順便教廣東話
本港最熱門手機程式 yuu極速上位踞榜首
本港最熱門手機程式 yuu極速上位踞榜首
慈母之手托價增持 恒大汽車大跌變倒升
慈母之手托價增持 恒大汽車大跌變倒升
劉思明：半導體高端消費 淡市亮點
劉思明：半導體高端消費 淡市亮點
周顯：康宏案估計還有下文
周顯：康宏案估計還有下文
大灣區商廈面對新經濟需求 看重休閒空間
大灣區商廈面對新經濟需求 看重休閒空間
灣區須知：註冊需實體地址 留意補貼要求
灣區須知：註冊需實體地址 留意補貼要求
劏房租管小組成員徐家健：津貼推升劏房租金 非輪候冊戶更慘
劏房租管小組成員徐家健：津貼推升劏房租金 非輪候冊戶更慘
實施劏房租管難度大 籲設資訊平台減逼遷
實施劏房租管難度大 籲設資訊平台減逼遷