湯文亮：搵到海外投資地方 才賣走港樓

熱門地區各有隱憂

至於台灣有入冇出，投資到台灣的錢都唔知道點樣可以攞返出嚟，而且又隨時被中國武統，試問誰人夠膽投資台灣。老友話慢慢搵，一定會搵到，我話未搵到就唔好叫我賣樓。

我問老友，在疫情下，全世界有冇10%公司消失了？老友話應該唔止，最少有20%。換句話說，香港的外資公司如果減少超過20%，就可以話受到《港區國安法》影響，如果少於20%，反而可以說國安法令到外資公司放心投資在香港，老友話理論上可以這樣說。

很多外資公司仍對港充滿信心

傳媒沒有廣泛報道的數字顯示，2019年，全港有9040家外資公司，到了2020年，數目減至9025家，少了15家，或者是0.17%，與20%相距甚遠。這證明很多外資公司對香港仍然充滿信心，在疫情之下不但沒有離開香港，甚至有新公司在香港開業。

不過，美國公司的確是走了很多，但大家亦明白，過往有很多在香港的美資公司並不是做生意，而是懷有政治任務，那些公司就會因為《港區國安法》而離開，如果撇除那些公司，香港去年的外資公司數目仍然有增長，試問誰又能夠做到。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]