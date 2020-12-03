周顯：康宏案估計還有下文

事實上，這宗官司曹醫生一直甚有信心。而且，當局亦顯得遲遲未能提控，估計是因為證據不足，有指曹醫生以這宗官司曠日太久為理由，要求當局要麼提控，要麼撤控，當局不得不馬上提控，這一來，控方已陷於被動。

到了上庭，法官的說法有利於醫生，醫生選擇不上庭答辯，這通常代表辯方已佔了上風。據線人說，他本來以為是no case，可以即時放人。誰知居然官司要打下去，他有點失望，也不免有點沮喪，但看來看去，證據都是有利於他。

在這之前，我到一位資深大狀的家吹水，要知道，法律界沒有秘密，他也認為，曹醫生應可打贏此官司。由此可以見得，醫生之能勝訴，也有一定的客觀因素。

案件還涉幾十人 當局不可能善罷

從宏觀的角度看，這一次是證監史無前例地伙同廉政公署的聯合行動，雷聲大得不能再大，曹醫生和其餘兩人是無罪了，可是，案件還涉及了幾十人，當局不可能就此善罷，估計還會繼續追查下去，說不定還有其他人，甚至是先前從未涉案的新人，陸續下鑊。

[周顯 投資二三事]