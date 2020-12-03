劉思明：半導體高端消費 淡市亮點

恒指昨天高開102點見全日高位向下，早段曾倒跌188點、低見26,379點反彈，收報26,532點，跌35點或0.13%；國指跌0.81%。大市成交1817億元，高於60天平均三成半，成交較大是受到小米（1810）、龍湖（0960）配股上板影響，撇除配股因素，交投也算暢旺。

大市沽盤較積極 惟動力不大

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約一成多；陽燭對陰燭為37比53，大市好壞參半，沽盤較積極，但動力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有四成上升，博彩及消閒升1.67%表現最強，公路鐵路、能源及相關升逾1%，3個行業都只有六成多股份上升，升勢較為個別。至於下跌行業，汽車及相關跌近2%表現最差，醫藥保健、環保及新能源、軟件服務等跌約1.5%。

恒指國指於高位整固，行業股份以金融股包括中資或匯控（0005）、金屬礦石等上升動力較強，特別是前者將為推動大市主要動力。相反，之前熱炒的動力股如吉利（0175）、比亞迪股份（1211）、中升（0881）等先後失守20天線；科網如美團（3690）業績前繼續受壓，昨跌穿並低收50天線，為4月初以來首次；連走勢偏強的金蝶（0268）也跌穿20天線，之前動力股獲利回吐持續。

ASM太平洋10天線可吸

科技股中，較早前提到反覆向上的華虹，是少數強勢；該股已連升8日，昨再升逾半成創新高，但累積升幅太大，現水平不宜高追。相比下，半導體封裝ASM太平洋（0522）穩升，近1個月沿10天線向上，周一曾升至4個月高位97元回順，回落至10天線可以吸納；後市有望挑戰100元關口。

周大福受累金價跌料逐步淡化

上周提到高端或品牌消費股有裹足不前情况，隨即出現突破；普拉達（1913）升破38元反覆向上，新秀麗（1910）曾打破僵局，歐舒丹升穿17.5元後大漲。不過，周大福（1929）失色，受到金價疲弱拖累。走勢上，紐約期金高位大幅回落後，在每盎斯1770美元附近初步喘定，再跌下望1700關口料有承接，中線有機會轉向橫行。周大福受累金價的因素預料可逐步淡化，可以20天線附近吸納，低收9.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]