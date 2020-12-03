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2020年12月3日星期四
技術取勝
投資策略
中海外再奪跑道地 成區內大地主 43億奪標呎價1.3萬 超預期上限
恒地共斥逾26億 統一黃埔街兩項目業權
遠洋大嶼山Mt. La Vie批預售 擬現樓推
澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力
第一城凶宅同層2房低市價百萬易手
扒王之王李德麟1880萬蝕放油麻地舖
小米換股債溢價四成 股價曾挫12% 券商料集資謀超越華為 內媒揭預訂大批零部件
市場憂配股潮 美團捱沽一度插逾7%
華晨債權人要求撤銷重組 促承諾不逃廢債
恒大物業首日潛水 上市前投資者仍賺
外電指研賭場採數字人幣 澳門博監局否認
花旗Citi Plus吸年輕客 迎戰虛銀 明年首季正式推出 料兩年內新客倍增
會計師公會：疫下上市公司披露不及格
9至10月調查：餐飲生意曾返疫前水平
指康宏公告涉誹謗 郭曉群入稟索償促更正
中港研南向債券通 金管局：已設工作組 便利內地投資者多元配置
Nasdaq申提高企業董事多元比例 倡女性董事少數族裔或LGBTQ董事各一
Salesforce逾2160億購通訊軟件Slack 挑戰微軟
小非農新職遜預期 三大指數高位回吐
李曉佳：有線開源靠北望 新聞成敏感詞
岑智勇：疫市無礙 TCL電子首3季盈利飈
技術取勝：小米22元不宜失守
Virtual Ben宣傳Virtual Bank 順便教廣東話
本港最熱門手機程式 yuu極速上位踞榜首
慈母之手托價增持 恒大汽車大跌變倒升
劉思明：半導體高端消費 淡市亮點
周顯：康宏案估計還有下文
湯文亮：搵到海外投資地方 才賣走港樓
大灣區商廈面對新經濟需求 看重休閒空間
灣區須知：註冊需實體地址 留意補貼要求
劏房租管小組成員徐家健：津貼推升劏房租金 非輪候冊戶更慘
實施劏房租管難度大 籲設資訊平台減逼遷
技術取勝：小米22元不宜失守
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【明報專訊】中煤能源短線或上試2.5元（圖）
招商證券急升或有調整（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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