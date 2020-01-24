岑智勇：疫市無礙 TCL電子首3季盈利飈

恒指以陰燭「錘頭」收市，最低跌至26,379點，成功守在20天線之上。不過，收市水平仍受制於10天線。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱。全日上升股份687隻，下跌1007隻，整體市况偏弱。

小米（1810）午後復牌，並公告在12月1日訂立債券認購協議，發行本金額8.55億美元的可換股債券，換股價36.74元，較上日收市水平有40.5%溢價。若可換股債被悉數轉換，將可換為1.8億股，相當於已發行股本約0.7%及投票權約0.3%。集團另公布配售10億新股，佔已發行股本約4.1%及經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約4.0%，每股作價23.7元，集資金額30.6億美元。

小米裂口低開 幸仍守配股價

小米擬將債券及認購事項的估計所得款項淨額用於（a）加大業務擴張的營運資金；（b）增加主要市場市場股份的投資；（c）投資戰略生態系統；及（d）其他一般公司用途。消息公布後，小米股價裂口低開，幸仍能守在配股價之上。小米收報24.3元，跌7.07%，拖累了恒指及國指表現；小米全日成金交額376.46億元，是全日最大成交股份。

另外，TCL電子（1070）的主要業務為從事生產及銷售彩色電視機。集團早前公布在截至9月底，首3季收入按年升22%，升至318.3億元；盈利26.3億港元，按年升近75%，撇除出售電視機原廠委託加工（ODM）業務產生收益後，期內盈利9.2億元，按年升32%。集團表示，展望第四季，海外疫情的不確定性、中美關係及國際政治格局複雜變化、上游屏價上升帶來供應及成本壓力，機遇與挑戰並存。集團將持續以全年收入及利潤按年實現雙位數的穩定增長為經營目標。

TCL電子近日股價向好，並在金融科技系統中出現信號。股份上日收報6.61元，市盈率6.606倍，股息率3.201厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]