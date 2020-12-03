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李曉佳：有線開源靠北望 新聞成敏感詞

【明報專訊】12月1日有線（1097）裁員百人，其中一直為業界翹楚的新聞部更是重災，但公司主席邱達昌因感染新冠病毒未就裁員表態。

猶記得今年6月，邱達昌才在股東會上表示，自永升3年前入主公司，終於成功令現金流「止血」，錄得連續3個月淨流入，反映業務已企穩。他又指，收費電視訂閱近數月回升，主打新聞的OTT下載量亦超過50萬次，生意「終於有少少微光」。然而5個多月後，有線以控制成本為由，幾近瓦解了整個新聞部。

裁員是節流還是清算，看官心中自有數，筆者倒想談談永升入主後，曾採取什麼重大的開源措施，以及這些重大措施與有線新聞之間的關係。

5個月前才說業務企穩

在邱達昌時代，有線簽了兩份重要的合作協議，一份是2018年12月與中移動（0941）訂立合作關係，中移動出錢租用有線的寬頻網絡及購買有線的網絡建設等服務，有線則向中移動香港旗下手機電視平台UTV提供新聞、財經及娛樂3條電視頻道內容，為期長達20年。另一份是去年1月宣布與廣東廣電網絡簽定為期最少3年的戰略合作，包括內容節目互換，有線更為此於廣州設立大灣區新聞中心，製作《灣區直送》。

有線從來沒披露與廣東廣電網絡合作可帶來多少生意，中移動方面，邱達昌曾在去年1月股東會透露可每年帶來最少8000萬元收入。去年業績亦顯示，電訊分部收入按年增加9000萬元，當中一部分正是與中移動合作所帶來的新收入，到今年上半年，與中移動的各種合作再為電訊分部收入增加約500萬元。

UTV可內地下載 新聞內容「入屋」

記得當日有線與中移動簽約，被問到會否影響新聞部編採自主，營運總裁梁淑儀曾明言新聞部一向以公信力為賣點，貫徹編採自主，會繼續維持。中移動香港行政總裁李帆風亦說，合作純屬商業決定，社會人士不必擔心。

但據筆者了解，UTV現在已可於內地下載，換言之有線新聞變相落戶內地，那麼牛丸沒牛肉會否犯了國家忌諱，這就不是傳心師可以閱讀得到。

反而去年5月有股東曾問邱達昌中移動會否入股有線，邱達昌這樣回答：「中移動一年賺一千億，要入股簡直係打個『乞嗤』，但我哋一日仲有電視，係比較敏感。」

富豪級投資者 有線蝕錢「打個乞嗤」

永升當年以7億元入主有線，持43.22%股權，現時累計注資逾10億元，而2018年至今年中期，有線共蝕10.29億元，單看這條數實有如倒錢落海。但別忘記永升的股東背景，除邱達昌外還分別有新世界（0017）的鄭家純、富力地產（2777）創辦人李思廉、聯想控股（3396）旗下私募弘毅投資，如此富豪陣容，有線的投資對他們而言何嘗不是「打個乞嗤」。

更何况邱達昌也曾明言，要有線立即止蝕不是沒辦法，將電視業務停止便可。但為什麼不索性像亞視一樣「熄燈大吉」？筆者只能猜想，在那些千億富豪眼中，電視牌照的價值可能比盈虧或新聞部更重要。

[李曉佳 財經澡堂]

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