小非農新職遜預期 三大指數高位回吐

疫苗股表現好 BioNTech開市上升6%

市場消化上月以來接連的疫苗利好消息，即使輝瑞和BioNTech合製的疫苗獲英國監管當局批准使用，亦未能阻止美股下跌。不過疫苗股有好表現，BioNTech開市上升6%，輝瑞上升2.77%，Moderna低開後反彈，初段上升2.5%。客戶關係管理服務商Salesforce作實以現金加股票形式，合共277億美元收購工作通訊平台Slack，交易不被市場看好，Salesforce開市急跌6.63%報225.36美元，為跌幅最大道指成分股，Slack則回吐1.28%（見另稿）。

耶倫籲防止美國經濟受破壞

聯儲局主席鮑威爾和財長梅努欽周三將繼續出席國會聽證會，上月兩人就財政部收回向聯儲局提供作為應急貸款的資金而出現分歧，市場關注兩人昨晚在眾議院聽證會的問答環節。

另外，獲候任總統拜登提名出任財長的聯儲局前主席耶倫表示，新冠病毒疫情帶來的失業和中小企倒閉引致悲劇，呼籲作出行動防止美國經濟受到破壞，市場認為耶倫發表言論，是因為共和黨將控制參議院，或阻礙拜登大規模增加政府支出，和向企業和富人徵稅，她呼籲建立一個共同目標，以緩解疫情的痛苦。

（綜合報道）

[國際金融]