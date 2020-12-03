經濟
國際金融

Salesforce逾2160億購通訊軟件Slack 挑戰微軟

【明報專訊】全球最大客戶關係管理（CRM）軟體商Salesforce上周傳出有意收購「居家辦公」概念股、企業通訊軟件商Slack，事隔一周交易終於落地。Salesforce公布，以277億美元（約2160.6億港元）的現金及股票方式收購Slack，是Salesforce歷來的最大收購案，交易料於明年7月完成。市場認為兩家公司合併可挑戰微軟在辦公室軟件的領導地位。

擬與雲端平台整合 製新介面

據Salesforce官網有關收購的新聞稿中，提到Slack股東每持有一股Slack將會獲得26.79美元現金代價，以及0.0776股Salesforce股票。交易預計將在Salesforce的2022財年第二季（即2021年7月底）前完成，包括獲得監管及Slack股東的批准。

據新聞稿介紹，Salesforce計劃把Slack深入整合到Salesforce Cloud中，並讓Slack成為Salesforce Customer 360的新介面。在收購完成後，Slack行政總裁Stewart Butterfield將繼續負責營運Slack。

較Slack 11月24日股價溢價55%

Salesforce收購Slack的消息自11月24日傳出，Slack股價受消息刺激而單日飈升37.6%至每股40.7美元，及至12月1日股價已進一步升至每股43.84美元，較11月24日升近五成。Salesforce的收購價較Slack於11月24日收市價溢價55%。

而Salesforce股價則由11月24日收盤價260.84美元，跌至12月1日的241.35美元，幅度約8%。

Slack股價飈 Salesforce急跌

據標普旗下的 S&P Capital IQ數據，Salesforce在行政總裁Marc Benioff 的領導下，已完成至少60單企業併購。Marc Benioff 形容今次與Slack的合併為「天作之合」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕微軟 收購合併 居家辦公

上 / 下一篇新聞

中海外再奪跑道地 成區內大地主 43億奪標呎價1.3萬 超預期上限
中海外再奪跑道地 成區內大地主 43億奪標呎價1.3萬 超預期上限
恒地共斥逾26億 統一黃埔街兩項目業權
恒地共斥逾26億 統一黃埔街兩項目業權
遠洋大嶼山Mt. La Vie批預售 擬現樓推
遠洋大嶼山Mt. La Vie批預售 擬現樓推
澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力
澳門建築商會長：深圳周邊物業具潛力
第一城凶宅同層2房低市價百萬易手
第一城凶宅同層2房低市價百萬易手
扒王之王李德麟1880萬蝕放油麻地舖
扒王之王李德麟1880萬蝕放油麻地舖
小米換股債溢價四成 股價曾挫12% 券商料集資謀超越華為 內媒揭預訂大批零部件
小米換股債溢價四成 股價曾挫12% 券商料集資謀超越華為 內媒揭預訂大批零部件
市場憂配股潮 美團捱沽一度插逾7%
市場憂配股潮 美團捱沽一度插逾7%
華晨債權人要求撤銷重組 促承諾不逃廢債
華晨債權人要求撤銷重組 促承諾不逃廢債
恒大物業首日潛水 上市前投資者仍賺
恒大物業首日潛水 上市前投資者仍賺
外電指研賭場採數字人幣 澳門博監局否認
外電指研賭場採數字人幣 澳門博監局否認
花旗Citi Plus吸年輕客 迎戰虛銀 明年首季正式推出 料兩年內新客倍增
花旗Citi Plus吸年輕客 迎戰虛銀 明年首季正式推出 料兩年內新客倍增
會計師公會：疫下上市公司披露不及格
會計師公會：疫下上市公司披露不及格
9至10月調查：餐飲生意曾返疫前水平
9至10月調查：餐飲生意曾返疫前水平
指康宏公告涉誹謗 郭曉群入稟索償促更正
指康宏公告涉誹謗 郭曉群入稟索償促更正
中港研南向債券通 金管局：已設工作組 便利內地投資者多元配置
中港研南向債券通 金管局：已設工作組 便利內地投資者多元配置
Nasdaq申提高企業董事多元比例 倡女性董事少數族裔或LGBTQ董事各一
Nasdaq申提高企業董事多元比例 倡女性董事少數族裔或LGBTQ董事各一
小非農新職遜預期 三大指數高位回吐
小非農新職遜預期 三大指數高位回吐
李曉佳：有線開源靠北望 新聞成敏感詞
李曉佳：有線開源靠北望 新聞成敏感詞
岑智勇：疫市無礙 TCL電子首3季盈利飈
岑智勇：疫市無礙 TCL電子首3季盈利飈
技術取勝：小米22元不宜失守
技術取勝：小米22元不宜失守
Virtual Ben宣傳Virtual Bank 順便教廣東話
Virtual Ben宣傳Virtual Bank 順便教廣東話
本港最熱門手機程式 yuu極速上位踞榜首
本港最熱門手機程式 yuu極速上位踞榜首
慈母之手托價增持 恒大汽車大跌變倒升
慈母之手托價增持 恒大汽車大跌變倒升
劉思明：半導體高端消費 淡市亮點
劉思明：半導體高端消費 淡市亮點
周顯：康宏案估計還有下文
周顯：康宏案估計還有下文
湯文亮：搵到海外投資地方 才賣走港樓
湯文亮：搵到海外投資地方 才賣走港樓
大灣區商廈面對新經濟需求 看重休閒空間
大灣區商廈面對新經濟需求 看重休閒空間
灣區須知：註冊需實體地址 留意補貼要求
灣區須知：註冊需實體地址 留意補貼要求
劏房租管小組成員徐家健：津貼推升劏房租金 非輪候冊戶更慘
劏房租管小組成員徐家健：津貼推升劏房租金 非輪候冊戶更慘
實施劏房租管難度大 籲設資訊平台減逼遷
實施劏房租管難度大 籲設資訊平台減逼遷