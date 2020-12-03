Salesforce逾2160億購通訊軟件Slack 挑戰微軟

【明報專訊】全球最大客戶關係管理（CRM）軟體商Salesforce上周傳出有意收購「居家辦公」概念股、企業通訊軟件商Slack，事隔一周交易終於落地。Salesforce公布，以277億美元（約2160.6億港元）的現金及股票方式收購Slack，是Salesforce歷來的最大收購案，交易料於明年7月完成。市場認為兩家公司合併可挑戰微軟在辦公室軟件的領導地位。
擬與雲端平台整合 製新介面
據Salesforce官網有關收購的新聞稿中，提到Slack股東每持有一股Slack將會獲得26.79美元現金代價，以及0.0776股Salesforce股票。交易預計將在Salesforce的2022財年第二季（即2021年7月底）前完成，包括獲得監管及Slack股東的批准。
據新聞稿介紹，Salesforce計劃把Slack深入整合到Salesforce Cloud中，並讓Slack成為Salesforce Customer 360的新介面。在收購完成後，Slack行政總裁Stewart Butterfield將繼續負責營運Slack。
較Slack 11月24日股價溢價55%
Salesforce收購Slack的消息自11月24日傳出，Slack股價受消息刺激而單日飈升37.6%至每股40.7美元，及至12月1日股價已進一步升至每股43.84美元，較11月24日升近五成。Salesforce的收購價較Slack於11月24日收市價溢價55%。
而Salesforce股價則由11月24日收盤價260.84美元，跌至12月1日的241.35美元，幅度約8%。
Slack股價飈 Salesforce急跌
據標普旗下的 S&P Capital IQ數據，Salesforce在行政總裁Marc Benioff 的領導下，已完成至少60單企業併購。Marc Benioff 形容今次與Slack的合併為「天作之合」。