Salesforce逾2160億購通訊軟件Slack 挑戰微軟

擬與雲端平台整合 製新介面

據Salesforce官網有關收購的新聞稿中，提到Slack股東每持有一股Slack將會獲得26.79美元現金代價，以及0.0776股Salesforce股票。交易預計將在Salesforce的2022財年第二季（即2021年7月底）前完成，包括獲得監管及Slack股東的批准。

據新聞稿介紹，Salesforce計劃把Slack深入整合到Salesforce Cloud中，並讓Slack成為Salesforce Customer 360的新介面。在收購完成後，Slack行政總裁Stewart Butterfield將繼續負責營運Slack。

較Slack 11月24日股價溢價55%

Salesforce收購Slack的消息自11月24日傳出，Slack股價受消息刺激而單日飈升37.6%至每股40.7美元，及至12月1日股價已進一步升至每股43.84美元，較11月24日升近五成。Salesforce的收購價較Slack於11月24日收市價溢價55%。

而Salesforce股價則由11月24日收盤價260.84美元，跌至12月1日的241.35美元，幅度約8%。

Slack股價飈 Salesforce急跌

據標普旗下的 S&P Capital IQ數據，Salesforce在行政總裁Marc Benioff 的領導下，已完成至少60單企業併購。Marc Benioff 形容今次與Slack的合併為「天作之合」。

（綜合報道）

[國際金融]