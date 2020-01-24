Nasdaq申提高企業董事多元比例 倡女性董事少數族裔或LGBTQ董事各一

《華爾街日報》報道，納斯達克在過去6個月進行的審查中發現，超過四分之三上市公司未能達到議案要求。一位知情人士透露，約有八至九成公司至少有一名女性董事，但只有約四分之一公司的董事符合上述第二項多元化要求，由於公司報告相關資料不一致，因此很難衡量情况。

不符標準公司須解釋原因

納斯達克的少數族裔定義包括自我識別為黑人、拉美裔、亞裔、美洲原住民或屬於兩個或多個種族或族裔的人士，其執行副總裁Nelson Griggs表示，審查發現較小型公司的董事會成員亦較少，需要做更多工作回應議案規定，可帶來更大影響。

報道指出，現時大部分在納斯達克上市的大型公司似乎已符合新標準，不過中概股例如拼多多、京東以及百度仍沒有女性董事。另外，太陽能公司Array Technologies以及生物技術公司Allakos的董事會亦是全男班。納斯達克就指，外國及較小型公司可委任兩名女性董事以滿足要求，外國公司亦可通過委任其國家的少數群組以滿足要求。

中概股京東拼多多百度仍沒女董事

納斯達克管理層表示，不符合要求的公司或被除牌，但機會不大，因公司可通過解釋未達至多元化的原因，例如對多元化有不同看法，以滿足規則，只有不進行此類披露的公司才會面臨除牌程序。公司首席執行官Adena Friedman表示，會令每間公司都有非常簡單方法達到標準。

康奈爾大學金融學教授Scott Yonker認為，措施不太可能阻止公司在納斯達克上市。他指出，近年許多大公司變得更多元化，不需要很大努力就可尋找符合要求的董事會成員，成本相對較小。

納斯達克的主要競爭對手紐交所去年成立一個諮詢委員會，以協助其上市公司確定董事會成員來自多元化群體，但至今仍未有通過上市規則強制實施。如果納斯達克議案獲SEC批准，其上市公司將要在一年內披露董事會多元化的統計數據，而組成多元化董事會的時間取決於公司規劃，大型公司一般需在4年內委任兩名不同的董事，小型公司則需要5年。

（綜合報道）

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