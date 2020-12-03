中港研南向債券通 金管局：已設工作組 便利內地投資者多元配置

明報記者 馬迪帆

金管局昨日回覆查詢時確認，當局正與人行就南向通框架進行研究工作，雙方將會成立工作組，推動研究工作，並適時與業界溝通，當有進一步消息再作公布。金管局發言人續指，當局與內地討論南向通時，會充分考慮配合內地金融市場雙向開放，確保風險可控，並支持香港債券市場發展。金管局總裁余偉文表示，拓展債券通南向通，將進一步完善兩地資本市場的互聯互通，便利內地投資者多元化資產配置。

港交所行政總裁李小加回覆查詢時表示，相信南向通將會是債券通下一步的自然延伸。他形容「好事應成雙，南北雙翼要齊飛」，有信心南向通將會成功。

債券通上月日均231億成交

根據債券通數據，今年11月平台單月共錄得4850億元（人民幣，下同）交易額，按年增約三成，日均交易量達231億元。截至月底獲批准入市的境外投資者有逾2300名，較年初約增加600名。年初至今完成的交易額，則達4.365萬億元，日均交易量198億元。今年初摩根大通將國債納入旗下指數，其後富時羅素亦宣布將納入中國國債，推高外資需求。此外，債券通至今亦推出數個新平台亦完善服務（見表）。

《金融時報》報道稱，南向通將允許境內投資者選擇多種交易結算安排，並會有系列內地金融開放的措施跟隨落地。報道又指，推出南向通基礎更好，是因北向通已穩定運行3年，有鑑於兩地監管合作較為順暢；此外從技術角度，債券通發展所需的基礎設施，包括結算、託管、評級等均不斷完善。

分析：目前缺風險管理工具

報道亦引述工銀國際首席經濟學家程實指，市場希望債券通可完善流動性及風險管理工具，包括開放回購業務、匯率及利率的衍生品交易，此外現時亦缺乏對衝內地信用風險的工具。