會計師公會：疫下上市公司披露不及格

【明報專訊】香港會計師公會今年進行調查，審視上市公司就疫情影響進行的披露。綜合約460家今年3月底年結的上市公司資料，按滿分5分評分，最終公會對披露的評分僅有2.1分，尚未及格。而額外披露評分更只有1.8分。公會指出，不少上市公司只著重宏觀資料，對公司自身現金流評估、發展策略均語焉不詳，建議公司於年報設章節，作獨立的詳細披露。
企業管治大獎籌委會主席、禮恒會計師事務所董事鄧苑儀表示，許多公司僅是報告稱疫情下出現「新常態」，並給出宏觀資料，但欠缺針對公司自身的詳細分析，亦未解釋未來業務如何運營，或是如何轉型的策略措施。
她續指，部分公司亦無深入披露資金流所受影響，包括現金是否充足、是否有募資需求等。
多只給宏觀資料 對自身影響不詳
鄧苑儀建議公司可以整合疫情資料，於年報中設立特定章節披露，亦可選擇在網站設立相應專題，展示對應疫情的措施。她強調，公司針對疫下財務狀況，應進行量化及實質分析。
中電囊括3項管治獎項
會計師公會昨日亦公布企業管治獎項得主，其中中電（0002）奪三項獎項，公會會長江智蛟指嘉道理家族旗下中電作為家族企業，可將企業管治做到這一水準是十分難得。不過，大選評審亦強調，多數公司管治仍有改善空間，尤其是董事會組成方面。