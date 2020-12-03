會計師公會：疫下上市公司披露不及格

企業管治大獎籌委會主席、禮恒會計師事務所董事鄧苑儀表示，許多公司僅是報告稱疫情下出現「新常態」，並給出宏觀資料，但欠缺針對公司自身的詳細分析，亦未解釋未來業務如何運營，或是如何轉型的策略措施。

她續指，部分公司亦無深入披露資金流所受影響，包括現金是否充足、是否有募資需求等。

多只給宏觀資料 對自身影響不詳

鄧苑儀建議公司可以整合疫情資料，於年報中設立特定章節披露，亦可選擇在網站設立相應專題，展示對應疫情的措施。她強調，公司針對疫下財務狀況，應進行量化及實質分析。

中電囊括3項管治獎項

會計師公會昨日亦公布企業管治獎項得主，其中中電（0002）奪三項獎項，公會會長江智蛟指嘉道理家族旗下中電作為家族企業，可將企業管治做到這一水準是十分難得。不過，大選評審亦強調，多數公司管治仍有改善空間，尤其是董事會組成方面。