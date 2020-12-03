花旗Citi Plus吸年輕客 迎戰虛銀 明年首季正式推出 料兩年內新客倍增

明報記者 歐陽偉昉

近年不少虛擬銀行以「遊戲化」方法，吸引客戶使用更多貸款、支付等服務，獲得利率或其他優惠，「Citi Plus」戶口亦有類似玩法，客戶完成儲錢、入錢、扣帳卡或信用卡消費、投資或兌換外幣的理財「任務」後，每項可以獲得額外活期利率，例如保持10萬元結餘可加息0.3厘，完成4項後最多可以獲得1.8厘。

完成4項「任務」可享1.8厘活期息

不過該戶口的優惠利率存款設有上限30萬元，其餘存款以0.001厘計算。以最高利率和優惠存款上限計算，「Citi Plus」戶口每月最多可獲得利息450元。目前虛擬銀行的活期存款年利率多為1厘，不過高息存款上限則各有不同，以Mox Bank的存款上限100萬元計算，每年可得1萬元利息，而「Citi Plus」戶口則只有5407元。

扣帳卡海外提款不收費

除利率外，花旗另亦推出豁免外幣交易手續費的扣帳卡吸客，客戶在外地或海外網上購物，將直接從港元和11種外幣對應的戶口扣帳，扣帳卡在海外自動櫃員機提取現金，該行亦不會收取手續費。該行亦設有數碼投資渠道，產品投資門檻低至1元，該行亦會推薦適合客戶的基金組合，入場費最少為100元。

免外幣交易手續費的扣帳卡似乎成為傳統銀行吸戶新招，匯豐在10月推出同樣針對年輕客戶的「匯豐One」戶口，亦提供此服務。因應虛擬銀行推出，傳統銀行近年取消多項銀行服務收費，並重整理財戶口的客層組合。

料與「匯豐One」對撼

花旗表示，「Citi Plus」將於明年首季正式推出，目前未有該行戶口的客戶可在該行網頁登記，有機會首先使用該服務，而現有花旗戶口則會在正式推出後收到邀請。