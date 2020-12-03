外電指研賭場採數字人幣 澳門博監局否認

據彭博昨日報道，有部分賭場營運商透露，於過去的數個月中，有澳門博監局人員與其接觸，以商討數字人民幣兌換籌碼的可行性。據知情人士透露，相關的討論仍處於初步階段，未決定最終是否實行。有關消息於昨日早上流傳，六大濠賭股股價普遍向好，當中以美高梅中國（2282）表現最佳，全日升3%。

昨早傳出消息 濠賭股普遍揚

報道更指出，於澳門的賭場引入數字人民幣作為一種籌碼，意味持有人民幣高賭注的賭徒將不需兌換貨幣便能下賭注，令賭場的中介人 （俗稱「疊碼仔」）未能發揮作用。基於疫情，多地實施的封關政策，一直靠旅遊人士作賭場主要收入的博彩業，連續11個月的博彩收入均錄得跌幅，已令澳門賭場中介人承受巨大的財務壓力。

對於今次研究以數字化人民幣兌換籌碼消息，中介人士指出，隨着中央政府實施嚴厲資金流向規管，其行業一直處於萎縮狀態，再加上疫情的打擊，令中介公司的財務持續受壓，上述新措施倘實行更會將行業推向死亡。彭博又引分析師指出，澳門的賭業規模是拉斯維加斯的6倍，但由於近年防止洗黑錢規管更為嚴厲和疫情因素，令個行業增長開始放緩。分析師指，人民幣數碼化賭場，能增加澳門在全球市場賭業競爭力。