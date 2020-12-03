恒大物業首日潛水 上市前投資者仍賺

恒大物業本次引入中國恒大（3333）多名供應商、股東等國企作為基石投資者認購，首日均要蝕錢。以京基集團為例，斥資2.36億元認購，現時帳面正蝕約54萬元，而大手入飛的商湯科技則勁蝕176萬元。但在上市前融資輪（Pre-IPO）認購的許家印圈中好友，如華人置地（0127）劉鑾雄妻子陳凱韻、新世界（0017）鄭家純，以及騰訊（0700）、紅杉資本等投資者，因為以每股8.375元的折扣價認購，現時帳面正賺約5%。

泡泡瑪特認購領先 超額77倍

仍正招股的新股繼續以泡泡瑪特（9992）領跑。帶起內地「盲盒」潮流的泡泡瑪特次日招股，綜合7家大型券商數據，共借出約491億元孖展，僅計券商孖展，超購77倍。該股將於周五（4日）截飛。此外，今日截止認購的未盈利生科股和鉑醫藥（2142），截至昨日錄得43.55億元孖展，超購23倍。