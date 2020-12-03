華晨債權人要求撤銷重組 促承諾不逃廢債

要求制定償還計劃 採增信措施

除了華晨，過去一段時間亦有包括永煤、紫光等地方國企出現債券違約。彭博報道指出，事件已影響到中資企業的境外美元債發行。因打破了投資者對於國企剛性兌付的信心，令投資者對國企違約風險的擔憂增加；加上美國可能進一步制裁中資企業，因此，中資公司於11月僅發行了99.3億美元（約774.5億港元）的境外債，規模為4月後最低，比10月也下降了52%（見圖）。

國企債風險增 美元債發行額跌

報道指，當中又以11月下旬發行量出現明顯降溫，在11月最後一個星期，僅定價6.6億美元（約51.5億港元）的債券，創逾6個月來的單周新低。

富達國際投資組合經理Belinda Liao認為，在國企違約事件有所增加之下，投資者意識到隱性擔保或已消失，不排除國企、城投平台類主體會爆出更多負面消息，因市場看到政府對這類發行人的支持意願在下降。不過，巴克萊中國區債務資本主場主管張蕾認為，12月可能會有部分企業重新發行美元債市，尤其是發行債券較頻繁的公司，會希望在年底前充分利用海外發債額度，以便明年再申請新的額度。