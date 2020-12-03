市場憂配股潮 美團捱沽一度插逾7%

科指跑輸恒指 連挫3日

美團昨日收報277.8元，跌3.94%，盤中曾低見267.2元。中型科技股跌幅較大，金蝶（0268）跌6.7%，比亞迪電子（0285）、閱文（0772）、眾安（6060）均跌逾3%。另京東（9618）跌2.9%，網易（9999）及舜宇（2382）均跌逾2%，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）均微跌不足1%。

恒指昨日高開後倒跌，此後曾兩度倒升，但收市跌35點，報26,532點。國指跌85點至10,573點。

主板成交增至1817億元。恒指及國指昨日均跌穿10天線，且低位均貼近20天線（分別為26,366點及10,592點），但其後有承接。匯控（0005）昨日升3.7%為藍籌之冠，收報42.5元。

龍湖跌12% 穿配股價下限

同樣於周二晚配股的龍湖（0960）及康方生物（9926）均下跌，龍湖全日大跌11.8%，報44.8元，比銷售文件中的配股價下限更低；康方生物則跌4.14%，報24.3元，高於配股價。