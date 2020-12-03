經濟

小米換股債溢價四成 股價曾挫12% 券商料集資謀超越華為 內媒揭預訂大批零部件

【明報專訊】小米集團（1810）昨午落實以每股23.7元配股，即以早前銷售文件顯示的配售價格區間下限發股，較周二（1日）收市價26.15元折讓約9.4%；同時以換股價36.74元發行可換股債券，較上日收市價溢價40.5%；小米昨午復牌後，股價曾插12%。有傳小米擬提高明年手機零部件訂單至2.4億部手機，目標「超華為、趕蘋果」。分析認為，小米提高手機產能可收窄跟蘋果的距離，但強調兩者客源有異。

明報記者 蔡穎霖

小米昨早停牌，中午公布以「先舊後新」的方式配售10億股，相當於已發行股份總數約4.1%及投票權約1.5%。

完成認購後，將擴大已發行股份總數約4%及投票權約1.5%。集團同時擬按初步換股價每股36.74元，發行於2027年到期的零息有擔保可換股債券，總額達8.55億美元（約66.3億港元）。

北水掃貨 淨買入31億

小米昨午復牌後，股價曾插12%至23.1元，跌穿配股價；惟跌幅及後收窄至7.1%，收報24.3元。港股通大手買入小米，錄得淨買入金額30.7億元。小米透露，是次集資所得主要用於增加營運資金以擴大業務、投資以增加主要市場的市場份額、戰略生態系統投資、及一般公司用途。

有內地傳媒引述市場人士指，小米正大幅增加明年的零部件訂單數量，準備與主要競爭對手華為和蘋果在中國市場上「正面交鋒」。

交銀：蘋果客源不同 不要單看出貨量

據悉，公司有意預訂2.4億部手機的零部件，數量不但遠超小米今年出貨量，亦高於蘋果iPhone的平均年產量。按市場調查機構Gartner本周的數據，按出貨量計，小米在第三季超越蘋果，全球排第三，次於三星及華為；但首3季計算，小米仍落後予蘋果。

交銀國際科技行業分析師嚴司政對本報指，小米的基本面表現依然向好，該行維持目標價33元。嚴司政稱，小米提高手機出貨量將會拉近跟蘋果的距離，惟強調兩者主打不同的市場，手機出貨量並非單一指標，也要留意公司手機業務的收入。按該行預測，小米的智能手機在今明兩年分別出貨1.5億和1.92億部，料市佔率將由2019年的9.2%提升至2021年的14.1%。

花旗：手機競爭大 市場對小米太樂觀

投行花旗認為，市場低估華為分拆旗下「榮耀」業務對小米帶來的影響，認為明年智能手機市場會面臨高強度的競爭，又指市場對小米物聯網系統的擴張過分樂觀。由於小米現時股價處於較高水平，該行認為存有下調風險，給予19.3元目標價及「沽售」評級。

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