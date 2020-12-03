經濟

扒王之王李德麟1880萬蝕放油麻地舖

【明報專訊】政府為工商舖物業撤辣救市，但個別投資者仍蝕放物業。市場消息指出，由資深投資者、扒王之王老闆李德麟持有的油麻地咸美頓街12至20號地下18號舖連閣樓，面積約1100方呎，連租約以1880萬元放售，較李氏2017年購入價2280萬元低400萬元或18%，呎價約1.7萬元。據悉，商舖現正短租予雜貨店。

林子峰放售ONE NEW YORK商場

此外，優品360（2360）主席林子峰亦放售長沙灣ONE NEW YORK基座商場，項目市值約2億元。基座商場地下及1樓面積分別6004及5584方呎，總建築面積11,588方呎，商場地下單邊舖現時由茶餐廳租用，另有部分樓面以交吉形式出售。

林子峰去年3月以1.15億元購入，若以市值2億元售出，帳面將獲利8500萬元或74%。

愛炫美周六賣28車位 最貴300萬

自推出將軍澳日出康城SEA TO SKY、沙田麗坪路名日‧九肚山後，暫時未再有大型新盤登場的長實（1113），旗下荃灣現樓海之戀‧愛炫美新加推28個車位，本周六發售予屋苑業主。

長實地產投資董事郭子威表示，是次海之戀‧愛炫美推出的車位屬原價加推，售價由270萬至300萬元，若以市值月租8000元計，租金回報約3.5厘。郭續稱，集團稍後擬再加推車位應市， 售價有15%上調空間。

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